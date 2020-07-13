MLB／道奇終結者簡森報到 證實全家確診新冠肺炎

道奇隊終結者簡森（Kenley Jansen）遲遲未在夏訓現身，直到今天終於亮相，他也證實缺席原因就是感染新冠肺炎，「我們全家都確診。」

簡森先前缺席夏訓，由於球團不對外公布原因，早已引起揣測與新冠肺炎有關，今天他在歸隊後與媒體進行視訊記者會，證實確診。他表示，他的兒子Kaden是第一個出現症狀的，發高燒到華氏102度（約攝氏38.8度），他的太太建議進行檢測，起初他的太太與兩個小孩都是陽性，他自己則為陰性，隔天簡森的檢測結果也轉為陽性。

簡森表示，現在全家都已痊癒，他也早已展開練投，儘管延遲歸隊，但趕上7月24日球季開打不是問題，「不打本季從來都不是選項，因為我熱愛比賽。」

簡森表示，今年經歷疫情衝擊，全球都度過一段艱難的時間，「我想這不只是對道奇迷，而是對全世界所有的棒球迷來說，可以透過電視收看比賽，這會是很棒的一件事，很高興我回來了，我也會盡我所能投入於比賽之中。」

他也藉此機會教育，「相信我，一切都來得很快，在我兒子確診後，我親眼見到病毒傳播的速度有多快，我們做了所有努力，但最終還是全家確診，每個人都應該認真看待病毒的嚴重性，如果可以，就隨時戴上口罩。」