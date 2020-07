MLB／紅襪為突破僵局找專職代跑 測試林子偉守一壘

大聯盟生涯還未在一壘留下任何出賽紀錄,效力紅襪隊的台灣野手林子偉,今天在分組隊內賽以一壘手亮相,紅襪總教練羅尼克(Ron Roenicke)表示,「任何時候工具人能守多個位置,都能增加他的價值。」此舉也是為本季將引進的突破僵局制尋找專職代跑。

林子偉三年大聯盟生涯,站過的守備位置包括游擊、二壘、三壘和中外野,以游擊和二壘出賽居多,今天紅襪隊內賽先發名單排出,林子偉的名字出現在一壘,也引起波士頓媒體關注。

Tzu-Wei Lin showing he can really pick it at 1B. Several good plays today on throws in the dirt. #RedSox pic.twitter.com/9kxQEWUxjh