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MLB／紅襪為突破僵局找專職代跑 測試林子偉守一壘
大聯盟生涯還未在一壘留下任何出賽紀錄，效力紅襪隊的台灣野手林子偉，今天在分組隊內賽以一壘手亮相，紅襪總教練羅尼克（Ron Roenicke）表示，「任何時候工具人能守多個位置，都能增加他的價值。」此舉也是為本季將引進的突破僵局制尋找專職代跑。
林子偉三年大聯盟生涯，站過的守備位置包括游擊、二壘、三壘和中外野，以游擊和二壘出賽居多，今天紅襪隊內賽先發名單排出，林子偉的名字出現在一壘，也引起波士頓媒體關注。
Tzu-Wei Lin showing he can really pick it at 1B. Several good plays today on throws in the dirt. #RedSox pic.twitter.com/9kxQEWUxjh— Mike Petraglia (@Trags) July 12, 2020
羅尼克的計畫，並非讓林子偉在例行賽分擔一壘守備，而是考量到比賽後段換上代跑後的守備調度，尤其本季特殊賽制，將在比賽進入10局後採取突破僵局制，由前一局最後一個出局的球員站上二壘打起，林子偉便是在此時代跑的選項，若他的守備位置更加多元，也增添紅襪調度的彈性。
羅尼克為了突破僵局制展開腦力激盪，今天讓林子偉守一壘，正是實驗之一，他表示，「我們本來就知道林子偉的守備很棒，如果他在一壘的守備，也能像在其他位置一樣，我們就是擁有一位更有價值的選手，那能幫助我們在各種不同情況的作戰。」
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