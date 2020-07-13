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MLB／江少慶想留大聯盟有課題 總教練先開作業
台灣投手江少慶競爭老虎隊先發輪值，並非沒有機會，總教練賈登海爾（Ron Gardenhire）開出給他課題，「他必須學會何時要把曲球控進好球帶內，何時投在好球帶外，而不是一味用蠻力對決。」
江少慶今天在老虎隊內分組賽先發登板，投2局失1分，唯一被敲的安打就是首局首打席古德朗（Niko Goodrum）的陽春砲，隨後連飆3K，第二局則在出現2次保送後化解危機。
連同古德朗在內的老虎隊友，對江少慶的投球讚譽有加，認為他的藏球技巧佳，不容易掌握他的球路，一瞬間就看到球飛過來了，古德朗說：「他的球幾乎是從他的耳朵裡飛竄出來的。」
江少慶夏訓至今的出賽內容，都呈現控球不穩的毛病，賈登海爾指出，「最重要的一件事是，在大聯盟層級投球，他必須學會何時要將曲球控進好球帶，何時要投在好球帶外。」
賈登海爾表示，「他是位強壯的年輕人，擁有一顆很棒的直球，也有其他球路，但他必須學習搭配各種球路去混淆打者，這點必須做得更好，而非一味以力量對決。」
江少慶已成老虎夏訓的觀察重點之一，當地媒體MLive網站指出，「老虎顯然正在觀察江少慶，想找出他在2020年的定位，托利多（老虎3A）是最有可能的去向，但也不排除他留在底特律，作為短中繼、長中繼，甚至是後段輪值先發投手。」
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