印人內野攻守兼備 張育成想出頭機會在二壘

由於疫情一直懸而未定的大聯盟賽季終於底定在下週五開打，為此各隊正緊鑼密鼓進行有史以來第一次的「夏季集訓」（summer camp）。雖說全美疫情仍有增無減，亦有許多球員及工作人員被採檢出陽性，在此陰影籠罩下30隊球員卻也獲得難得的回到自家主場練球的特殊體驗。而在印第安人主場進步球場（Progressive Field）中表現最炙手可熱成為話題人物的不是別人，正是在上週六場隊內分組比賽中狂轟五發全壘打的旅美球員張育成。

雖說只是分組熱身賽，而且久未踏上投手丘的投手們還在摸索及調整，但被張育成轟出全壘打的可都不是等閒之輩。其中已經預定擔任開幕賽先發投手的畢柏（Shane Bieber）在上季表現突飛猛進，不但投出全隊最多的15勝、214.1局及259次三振，也入選明星賽並在賽揚獎票選名列第四。「抗癌鬥士」卡拉斯科（Carlos Carrasco）挨了兩發全壘打後更是當場成為張育成「粉絲」，對他的長打火力讚不絕口。另兩位「受難」的投手普里塞克（Zach Plesac）及摩斯（Scott Moss）也都是這一季將扮演重要角色的先發投手，前者在去年新人球季投出8勝6敗、防禦率3.81的好成績，後者是印人用明星投手包爾（Trevor Bauer）換來，身高近兩百公分的高大左投。

印地安人目前正在進步球場進行分組熱身賽，耀眼的燈光與空無一人的觀眾席形成奇特景像。 美聯社

不過儘管張育成六天五轟且幾乎將球打上左外野計分板的驚人怪力，絕對有給印人總教練法蘭柯納（Terry Francona）留下深刻印象，更讓這位傳奇教練直誇這是因為張育成「在休賽季期間肯定下過一番工夫苦練」，並且希望這樣的成果能對增進他的信心大有幫助，因為他認為張育成「這孩子確實有打球的天份」。但即便法蘭柯納再怎麼贊譽有加，不可否認的是在印人現階段規畫中，張育成不但排不上先發，甚至連內野第一替補的爭奪戰順位也排在兩位隊友阿洛尤（Christian Arroyo）及弗里曼（Mike Freeman）之後。

首先來看印人扣除捕手的內野先發陣容，這些也是張育成有機會擔綱的守備位置。其中一壘手桑塔納（Carlos Santana）、游擊手林多（Francisco Lindor）及三壘手拉米瑞茲（Jose Ramirez）都是老面孔。擁有挑戰MVP實力，兩度拿下金手套及銀棒獎的林多原本幾乎篤定會在這一季結束前被交易出去，結果疫情反倒成為他繼續留在印人的推手，游擊位置自然也就沒有張育成的份。一壘老將桑塔納去年打出生涯新高並首度入選明星賽，而且一壘的守備重要性極低，顯然不是安置像張育成這樣年輕球員的好去處。前兩年打出MVP身手的三壘手拉米瑞茲上一季陷入莫名低潮，OPS從.959及.939一下子掉到只有.806。還有兩年合約在身的他能否在這個縮水賽季中東山再起，是印人為打進季後賽一搏的最大關鍵，自然不是張育成所能輕易取代的人選。

因為疫情的影響，印地安人游擊手林多再會翻也翻不出克里夫蘭，他今年勢必還會是球隊中的主力球星。 美聯社

因此不管怎麼看，就只有暫定由去年冬天簽下的赫南德茲（Cesar Hernandez）出任的二壘位置還有點機會讓張育成去爭取。長打能力普通的赫南德茲能在老東家費城人擔任先發並且讓印人看中的是他的上壘能力，他在前年整季被保送95次，而且生涯上壘率達到.352，反觀他的長打率只有.381。加上赫南德茲只簽了一年合約，如果他沒打好，印人也無須多花時間在他身上，勢必轉而讓張育成及上述兩位替補球員阿洛尤及弗里曼角逐二壘這個位置。

雖說疫情對所有球隊來說都是沈重的打擊，尤其像是印人這種並非位於大城市的球隊，這一季確實可能因此而虧損。但拜縮水球季之賜，印人打進季後賽的機率也有顯著提昇，根據兩家數據網站Fangraph及Baseball Prospectus的預測都有接近五成。但對印人來說這其實是一翻兩瞪眼的局面，如果被視為分區冠軍大熱門的雙城失足，而且剛完成重建緊追在後的白襪尚未成氣候，印人確實有機會殺出重圍重返季後賽。反之一旦印人自己一開始就陷入低潮落後太多，沒有漫長下半季可供追趕的他們勢必要考慮趕緊轉換模式開始練兵。

印地安人二壘手赫南德茲沒有很強的長打能力，去年球季在費城人也只有9次盜壘成功，可以說目前印地安人內野陣中較有可能被取代的球員。 美聯社

由於印人原就不是會花大錢的球隊，疫情造成的獲利減少只會讓他們更加專注在訓練及培養自家年輕球員及新秀。由於招牌球星林多幾乎篤定會在後年球季結束、成為自由球員前就被交易出去，即便張育成未能在這個縮水賽季獲得太多上場時間，只要沒有被交易出去，也有機會在未來幾年內成為二三游的先發人選之一。

對於印人疫情的危機即是轉機，對張育成來說又何嘗不是如此？在全美人心惶惶，許多球員不但要顧及自己身體健康也要為家人而擔憂的同時，來自台灣的張育成得以無後顧之憂，為自己的未來全力打拼。由於印人農場並不算強，雖說有兩位新人內野手——22歲的三壘手新秀瓊斯（Nolan Jones，第42名）及21歲的游擊手弗里曼（Tyler Freeman，第96名）被排進大聯盟百大新秀，但前者只有不到半季的2A經驗，後者更是還未上過2A，因此對張育成來說「後有追兵」的狀況並不嚴重。無論如何，只要能拿出應有實力，以張育成具有長打力及一定水準以上選球眼的條件，展望未來，不論是在印人或其他球隊，想必都能找到屬於他的一席之地。