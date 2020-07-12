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日職／結束連13場板凳 王柏融重返先發打線

MLB／張育成火力讓隊友害怕 進開季名單希望濃

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
張育成本周第五轟出爐。資料照(中央社)
張育成本周第五轟出爐。資料照(中央社)

張育成在夏訓打出超狂火力，單周五度開轟，兩次成了苦主的投手卡拉斯科（Carlos Carrasco）直呼：「他真的太可怕！」張育成也打出前進開季名單的氣勢，印地安人隊官網分析指出，若賽季在3月27日正常開打，張育成在競爭工具人位置上落居下風，但現在他的火力已經引起關注。

連同今天砲轟卡拉斯科在內，張育成已經連續三天在隊內賽敲出全壘打，加上先前模擬賽的兩轟，已成印地安人陣中最火燙的打者。

印地安人官網撰寫專文，標題為：「張育成恐怖的火力讓卡拉斯科成為粉絲」。卡拉斯科先發4局，只因張育成的兩分砲掉分，他賽後大方稱讚張育成，「老兄，這傢伙太可怕了，我已經被他敲了兩轟，今晚還有五天前，我能說這真的太棒了，他擁有長打能力，也把球看得很清楚。」

報導中提到，如果球季未因疫情影響，在3月27日正常開季，張育成在競爭工具人位置上並非領先者，反而是弗里曼（Mike Freeman）和阿洛尤（Christian Arroyo）在這個位置上有激烈的競爭，他們兩人也可能一起進入開季名單，而張育成並無機會，「但現在，張育成的火力已經引起驚呼。」

文中也提到，張育成在春訓喊卡期間，返回台灣維持自主訓練，「他的每天日常訓練，最大的不同是多花了一些時間在調整心理，幫自己能在2020年球季一重啟就整頓好心態。」報導稱讚張育成的努力已經看到成果。

印地安人完成檢測後，重啟訓練至今共八天，還未正式規畫起開季名單，但如果張育成的打擊火力能持續驚艷教練團，對張育成的未來期待值也會持續飆漲，開季從大聯盟出發的希望濃厚。

張育成 印地安人

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