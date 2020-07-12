MLB／張育成單周狂敲5轟 總教練：揮棒真的太棒

印地安人隊今天進行第三場隊內分組對抗賽，來自台灣的張育成又一次用全壘打，為自己儲存進入開季名單的本錢，他在第四局從卡拉斯科（Carlos Carrasco）手中敲出兩分砲，總教練法蘭柯納（Terry Francona）讚許：「他現在的揮棒真的、真的太棒了。」

卡拉斯科在第四局兩人出局後遭遇張育成，被他敲出中外野兩分砲，這也是他今天的唯一失分。張育成在本周已經五度開轟，包括兩場模擬賽和三場隊內賽，而卡拉斯科兩度當了苦主。

#Indians INF Yu Chang does it again w/ the HR tonight off RHP Carlos Carrasco. Chang has now homered in all three intrasquad games & 5 days in a row including the two live BP sessions on Tuesday & Wednesday. @YutheSouljaBoy #OurTribe pic.twitter.com/iu6PBTqNd8 — Indians Prospective (@indiansPro) July 12, 2020

法蘭柯納表示，「我知道在某些時候，你不可能每晚都敲全壘打，但張育成現在就是每天都開轟，你不能只靠春訓或春訓2.0去做評斷，但我喜歡看到我們的球員有好表現，而他現在的揮棒真的、真的太棒了。」

卡拉斯科共用68球投完4局，被敲4安打、失2分，另有3三振、1保送，儘管挨了張育成的全壘打，但他對此役表現感到滿意，「我對這兩周的訓練成果感到滿意，我現在感覺很好，已經等不及球季開打了。」

法蘭柯納也稱讚卡拉斯科的表現，「我認為他相當出色，他的變速球投得很好，搭配直球，他在最後一局挨轟了，但我真的覺得他投得很好。」