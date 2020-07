MLB／張育成單周狂敲5轟 總教練：揮棒真的太棒

印地安人隊今天進行第三場隊內分組對抗賽,來自台灣的張育成又一次用全壘打,為自己儲存進入開季名單的本錢,他在第四局從卡拉斯科(Carlos Carrasco)手中敲出兩分砲,總教練法蘭柯納(Terry Francona)讚許:「他現在的揮棒真的、真的太棒了。」

卡拉斯科在第四局兩人出局後遭遇張育成,被他敲出中外野兩分砲,這也是他今天的唯一失分。張育成在本周已經五度開轟,包括兩場模擬賽和三場隊內賽,而卡拉斯科兩度當了苦主。

#Indians INF Yu Chang does it again w/ the HR tonight off RHP Carlos Carrasco. Chang has now homered in all three intrasquad games & 5 days in a row including the two live BP sessions on Tuesday & Wednesday. @YutheSouljaBoy #OurTribe pic.twitter.com/iu6PBTqNd8