MLB／皇家兩捕手染疾 美媒提議總仔出來蹲

皇家隊今天發布新聞稿，證實捕手蓋倫格爾（Cam Gallagher）確診新冠肺炎，加上培瑞茲（Salvador Perez），隊上已經兩名捕手染疾，讓捕手出身的總教練馬西尼（Mike Matheny）無奈自嘲：「我想我應該可以蹲捕一個出局數吧！」

皇家陣中的病毒似乎特別愛找捕手下手，繼培瑞茲確診後，皇家今天再證實蓋倫格爾的檢測結果也呈陽性。

蓋倫格爾表示，「我昨晚打完隊內賽的感覺都還很好，接著今早得到消息，我在最近一次的檢測中得到陽性反應，我目前並無症狀，也會在隔離期間持續訓練，維持備戰狀態，第一周的訓練讓我對新球季感到越來越期待，我已經等不及重返球隊。」

一下子少了兩名捕手，記者向馬西尼開玩笑提問：「球員兼教練是否為考慮選項？」49歲的馬西尼也笑了出來，他反問，「你現在腦袋裡在想什麼呢？」他表示，「我想我可以蹲捕一個出局數，然後膝蓋就爆掉了吧！」

事實上，就連馬西尼也曾是新冠肺炎確診者，他在球隊重啟訓練時受訪，證實一個月前染疫，目前已經痊癒。