MLB／賈吉又痛了？洋基教頭：只是落枕

這裡痛、那裡痛，洋基外野手賈吉（Aaron Judge）再度傳出身體不適，他因頸部僵硬在今天隊內分組賽前臨時拉下出賽名單，總教練布恩（Aaron Boone）澄清，賈吉只是落枕，身體沒有大問題，預計明天就可正常出賽。

賈吉在2017年風光奪得美聯新人王，但接下來兩季都因傷影響出賽數，今年春訓也因肋骨骨折導致訓練中斷，賽季因疫情推遲到7月底才登場，看似將讓他滿血回歸，但今天又消失在出賽名單內，引起紐約媒體揣測，他是不是又哪裡痛了？

布恩賽後表示，「我不覺得這會是大問題，他只是起床時覺得頸部僵硬，可能因為他的睡姿有點怪，所以起床時落枕了吧。」他也提到，「希望他明天就可以回來，但再看看吧，我是不覺得這會是大問題啦！」

賈吉在夏訓首周完整參與訓練，還會額外進行特打，日前剛受訪談到自己的身體狀況，他表示，「春訓時我就說過了，我會為開幕日做好準備，所以現在我感覺很好，現在最重要的就是出賽，因為我很想念我們本應在春訓累積的大量打席，所以現在我得趕快找回節奏了。」