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MLB／疑球員與染疫者接觸 太空人取消練球

中央社 / 休士頓11日綜合外電報導
太空人取消練球。 路透
太空人取消練球。 路透

MLB因疫情而縮水的球季，持續籠罩在2019冠狀病毒疾病陰影下，在洋基「火球男」查普曼、皇家捕手蓋拉格染疫後，太空人因隊上有人疑與染疫者接觸，今天取消練球。

法新社報導，在團隊成員據報可能和2019冠狀病毒疾病（COVID-19）篩檢呈陽性的人士有接觸後，美國棒大聯盟MLB休士頓太空人選擇取消今天的練球。

太空人總經理克里克（James Click）在聲明中說：「作為MLB篩檢及報告計畫的一環，我們接獲警告說，隊上成員可能與染疫的球團外部人士有過接觸。」

「為了謹慎起見，我們取消今天的練球。」

「我們與MLB、球隊醫療團隊密切合作，遵守現行篩檢和清潔規範，好讓球員、職員能快速、安全的回到球場。」

這是太空人本週第2次因疫情取消訓練。

太空人宣布取消訓練之前幾個小時，堪薩斯市皇家、紐約洋基都宣布隊上有球員確診。

洋基總教練布恩（Aaron Boone）表示，終結者查普曼（Aroldis Chapman）在病毒檢測呈陽性後，「可預見的未來」不會隨隊。

布恩表示，6度入選明星賽的查普曼，「症狀輕微但一切都好」。

32歲的柴查曼必須在24小時內兩度篩檢均呈陰性才能再度歸隊。

皇家宣布，捕手蓋拉格（Cam Gallagher）昨天參加球隊內部的分組對抗賽後確診。

MLB和球員工會昨天表示，上個月開始實施篩檢以來，有包括71名球員、12個隊職員在內的83人的檢測結果為陽性。

MLB 皇家

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