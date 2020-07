MLB／天天都敲全壘打 張育成本周第五轟出爐

印地安人陣中現在球棒最火燙的男人,絕對非台灣好手張育成莫屬,今天他又一次於隊內分組賽開轟,卡拉斯科(Carlos Carrasco)成為苦主,三場隊內賽全數開砲,這已是他本周的第五發全壘打。

張育成真的是打瘋了,今天擔任先發二壘手出賽,再度開轟後,印地安人隊官網記者貝爾(Mandy Bell)整理張育成的一周,他先在美國時間周一和周三模擬賽,砲轟卡拉斯科和普里塞克(Zach Plesac),接著三場隊內賽都敲全壘打,苦主分別為畢柏(Shane Bieber)、摩斯(Scott Moss)和卡拉斯科。

回顧美國時間周一到周六,張育成只有周二沒有開轟,是名符其實的天天都用全壘打寫日記。

貝爾提到,前幾天張育成才剛被問到,自己的長程砲火是否被低估,而他回應:「我可能只是比較幸運,風幫我把球吹出牆的。」貝爾對此表示,「我開始在思考,他可能只是謙虛。」

#Indians INF Yu Chang does it again w/ the HR tonight off RHP Carlos Carrasco. Chang has now homered in all three intrasquad games & 5 days in a row including the two live BP sessions on Tuesday & Wednesday. @YutheSouljaBoy #OurTribe pic.twitter.com/iu6PBTqNd8