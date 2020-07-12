MLB／天天都敲全壘打 張育成本周第五轟出爐

印地安人陣中現在球棒最火燙的男人，絕對非台灣好手張育成莫屬，今天他又一次於隊內分組賽開轟，卡拉斯科（Carlos Carrasco）成為苦主，三場隊內賽全數開砲，這已是他本周的第五發全壘打。

張育成真的是打瘋了，今天擔任先發二壘手出賽，再度開轟後，印地安人隊官網記者貝爾（Mandy Bell）整理張育成的一周，他先在美國時間周一和周三模擬賽，砲轟卡拉斯科和普里塞克（Zach Plesac），接著三場隊內賽都敲全壘打，苦主分別為畢柏（Shane Bieber）、摩斯（Scott Moss）和卡拉斯科。

回顧美國時間周一到周六，張育成只有周二沒有開轟，是名符其實的天天都用全壘打寫日記。

貝爾提到，前幾天張育成才剛被問到，自己的長程砲火是否被低估，而他回應：「我可能只是比較幸運，風幫我把球吹出牆的。」貝爾對此表示，「我開始在思考，他可能只是謙虛。」