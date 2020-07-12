MLB／又一大咖染疾！洋基終結者查普曼確診新冠肺炎

洋基「火球男」查普曼（Aroldis Chapman）也沒躲過新冠肺炎病毒，總教練布恩（Aaron Boone）證實，查普曼的採檢結果呈陽性，暫時離隊，但他的症狀輕微、整體狀況良好。至此，查普曼成為洋基陣中第三名確診的大聯盟球員，也是最大咖的一位。

布恩今天受訪帶來這枚震撼彈，他表示，「我們確實有一位球員採檢結果為陽性，那個人就是查普曼。」根據大聯盟規範，球團只有在球員同意的情況下才可公布確診者名字，而洋基的三人全數同意，先前塞沙（Luis Cessa）和勒梅休（DJ LeMahieu）皆已確診新冠肺炎。

布恩表示，「查普曼有輕微症狀，但他的整體狀況不錯，他在可預見的未來會暫時缺陣一段時間，除此之外無法再多做評論了。」

查普曼接受ESPN訪問，談到自己的狀況，說詞一模一樣，他表示，「症狀非常輕微」、「感覺很好」。

不同於塞沙和勒梅休是在報到時的檢測確診，查普曼是在後續追蹤檢測中才呈現陽性，前幾天還有出現在球場，美國時間周二投完牛棚後，還接受媒體訪問，信心表示自己已經準備好要投入比賽了。

查普曼確診後，隊友與他的周遭人員皆已安排檢測，得到陰性結果，也讓球團暫時鬆了一口氣，布恩表示，「到目前為止，我想我們都有遵照防疫規範，沒有其他確診人員，所以我想我們應對得滿好的。」

以洋基的牛棚深度，顯然暫時不須擔憂少了查普曼的影響，布恩表示，陣中有很多人可以補起這個位置，而目前布里頓（Zack Britton）是首選，「他曾有很長一段時間是頂尖終結者，他依然是位出色的投手，所以他會補上這個位置，把他放在第九局是件容易的事。」