MLB／TJ手術後春訓強勢回歸 白襪火球男仍宣布退賽

大聯盟將於7月24日開季，但礙於疫情影響，不少球員先後退賽，就連術後力拼復活的白襪投手寇佩區（Michael Kopech）也透過球團表態不會參加今年球季。

寇佩區2014年首輪33順位被紅襪相中，在小聯盟1A投出技驚四座105英里（約169公里）速球，2016年被交易至白襪，於2018年如願大聯盟初登板，但僅投4場右肘韌帶就撕裂動刀，賽季因此報銷。

今年誓言強勢回歸，春訓先發1場，主投1局賞1K零失分，還狂飆超過100英里速球。無奈遇疫情無法大展身手，本持續在亞利桑那練球的他，最後也放棄參賽。

白襪總管哈恩（Rick Hahn）今聲明，寇佩區已告知球隊自己不會參加2020賽季，球隊選擇支持他的決定。至於寇佩區退賽原因，哈恩僅以處理場外事務草草帶過。