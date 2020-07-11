MLB／21歲就放棄三壘？藍鳥將小葛雷諾移防一壘

年僅21歲，但前百大新秀之首小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）的三壘守備，似乎已讓藍鳥不期不待，新球季確定讓他移防一壘，總教練蒙托亞（Charlie Montoyo）解釋，此舉是為了讓小葛雷諾能在短期賽季取得成功。

蒙托亞表示，尋求讓小葛雷諾的打擊火力在60場賽季可以得到最大化發揮，他今年的主要守位將是一壘，也可能擔任指定打擊出賽，三壘則交給蕭爾（Travis Shaw）；至於小葛雷諾未來是否可能重返三壘？蒙托亞回應，不排除這個可能性。

小葛雷諾去年在三壘出賽96場，265次守備機會出現17次失誤，守備率0.936，加上去年曾在守備時弄傷膝蓋，移防一壘是外界可以預期的發展，但沒人想到會在他21歲這年早早來到。

小葛雷諾接受教練團的決定，「我也同意移防，任何球隊需要我做的事，我都會做，所以我OK。」

移防一壘後，小葛雷諾還須加緊適應踩壘接球，以及與站三壘時截然不同的接滾地球角度，他也透露，將向天使名將普荷斯（Albert Pujols）請教一壘守備。