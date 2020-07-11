MLB／不是複製貼上 張育成本周四度開轟打瘋了！

張育成在夏訓打瘋了！今天再度於隊內分組對抗賽開轟，左投摩斯（Scott Moss）成為本周第四位遭到張育成毒手的印地安人隊友，超火燙手感讓隨隊記者直呼，張育成可以角逐夏訓MVP了。

印地安人今天進行第二場隊內賽，張育成敲出左外野全壘打，連兩天在隊內賽開轟，有如複製貼上的劇本，只差苦主換了人。

昨天首場隊內賽，印地安人新生代王牌畢柏（Shane Bieber）挨了張育成的全壘打，今天換左投摩斯成了苦主，加上本周先前的模擬賽，卡拉斯科（Carlos Carrasco）和普里塞克（Zach Plesac）都遭張育成狙擊，「受害隊友」名單越來越長。

張育成表示，「我現在感覺真的很好，這個禮拜我把球看得非常清楚，我現在只想繼續維持這樣的表現，做好每天該做的事。」

張育成在夏訓的手感已經引起總教練法蘭柯納（Tery Francona）關注，主跑印地安人的記者諾特（Andre Knott）則說：「張育成又一次扛出牆了，他可以角逐夏訓MVP了吧！」

今天另一發備受矚目的全壘打由當家球星林多（Francisco Lindor）敲出，但焦點不在開轟，而是他在回到本壘前突然一個空翻，帶來笑點，也因此登上大聯盟官網。

Does anyone have more fun playing baseball than Francisco Lindor? pic.twitter.com/agGpblWzdo — Cleveland Indians (@Indians) July 11, 2020

挨轟的克里文格（Mike Clevinger）透露，賽前就告訴林多，只有第一球會給他一顆好打的直球，而林多聽進去了，「他說我如果丟紅中直球，他一定會打，他也真的做到了。」