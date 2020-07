MLB／不是複製貼上 張育成本周四度開轟打瘋了！

張育成在夏訓打瘋了!今天再度於隊內分組對抗賽開轟,左投摩斯(Scott Moss)成為本周第四位遭到張育成毒手的印地安人隊友,超火燙手感讓隨隊記者直呼,張育成可以角逐夏訓MVP了。

印地安人今天進行第二場隊內賽,張育成敲出左外野全壘打,連兩天在隊內賽開轟,有如複製貼上的劇本,只差苦主換了人。

昨天首場隊內賽,印地安人新生代王牌畢柏(Shane Bieber)挨了張育成的全壘打,今天換左投摩斯成了苦主,加上本周先前的模擬賽,卡拉斯科(Carlos Carrasco)和普里塞克(Zach Plesac)都遭張育成狙擊,「受害隊友」名單越來越長。

張育成表示,「我現在感覺真的很好,這個禮拜我把球看得非常清楚,我現在只想繼續維持這樣的表現,做好每天該做的事。」

張育成在夏訓的手感已經引起總教練法蘭柯納(Tery Francona)關注,主跑印地安人的記者諾特(Andre Knott)則說:「張育成又一次扛出牆了,他可以角逐夏訓MVP了吧!」

今天另一發備受矚目的全壘打由當家球星林多(Francisco Lindor)敲出,但焦點不在開轟,而是他在回到本壘前突然一個空翻,帶來笑點,也因此登上大聯盟官網。

Does anyone have more fun playing baseball than Francisco Lindor? pic.twitter.com/agGpblWzdo