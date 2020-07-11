MLB／集中感染營？訓練重啟後再增13球員確診

究竟是「夏訓營」還是「集中感染營」？根據大聯盟和球員工會所公布的最新數據，在訓練重啟後，共有13名球員被檢測出新冠肺炎陽性，如何阻止疫情在隊內擴散，儼然也成各隊的最大課題。

大聯盟各隊多在美國時間7月1日展開報到，花三天時間進行全面檢測，得到結果為陰性的球員才能投入訓練，接下來也有定期檢測，歸類在第一級的球員和場上工作人員，需要每隔一天進行檢測，第二級的職員為每周兩次。

根據大聯盟今天提供的數據顯示，報到時的3748份檢體中，共有58名球員、8名職員為陽性，共涉及27支球隊，而截至7月9日前所做的後續追蹤檢測裡，又增加了13名球員和4名職員確診。

兩階段的檢測結果，共計83人確診，其中71人為球員，影響範圍為28支球隊。

大聯盟與各球隊不得在未經球員同意的情況下公布確診者身分，但已有43人自己證實確診，至少兩人已經在兩度採檢陰性後返回隊上。