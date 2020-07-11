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MLB／領養早產雙胞胎女嬰 巨人鐵捕波西放棄本季

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導

決定放棄2020年球季的球員再加一，巨人明星捕手波西（Buster Posey）因本周剛領養一對早產雙胞胎女嬰，為了全心投入家庭，他宣布：「我決定不打2020年球季，我們認為這對我們的孩子來說是最好的決定。」

大聯盟確定重啟同時，已與球員工會達成協議，屬於高風險族群的球員可以棄打本季、照樣領到薪水，未在列的球員也可自行請「防疫假」，但不會領到薪水。妻子懷孕雖屬高風險球員，但波西夫婦為領養，並不符合規定，波西放棄本季，等於放棄60場比賽的793萬美元薪水。

波西表示，「一周前，一對同卵雙胞胎誕生了，我們夫妻決定領養，我的太太、我的孩子以及我自己，都沉浸在喜悅之中，想與她們一起分享生活；自從知道領養程序已在進行中，我就決定放棄2020年球季了。」

波西夫妻已經育有一對8歲的雙胞胎龍鳳胎，即將來到波西家庭的這對雙胞胎女嬰，上周提早來到人世，目前仍在加護病房中。

「我評估了很長一段時間，也與醫生談過，小baby在未來至少四個月的時間仍會非常虛弱。」波西表示，「從棒球的角度來看，這是個困難的決定；但從家庭的角度來看，為了保護我的孩子，這是個相對容易的決定。」他也坦言，「如果她們並不是在這時候出生、如果她們沒有早產，我想我應該會打今年球季。」

波西透露，直到領養程序完成才宣布，是因為幾年前也曾領養孩子，但原生家庭在幾天後反悔，「所有曾嘗試領養過孩子的人都了解，這過程就像雲霄飛車。」他在昨天完成領養手續，今天向球團告知不打，巨人球團也發出聲明稿，表達支持他的決定，「我們會很想念他，期待他在2021年歸隊。」

巨人 Buster Posey 大聯盟

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