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MLB／明年賽程公布 911事件20周年上演地鐵大戰
大聯盟今天公布2021年球季賽程，美國時間9月11日將是911恐怖攻擊事件20周年，大聯盟安排大都會在花旗球場作東迎戰洋基的「地鐵大戰」，洋基教頭布恩（Aaron Boone）表示，「我無法想像到時的情緒會有多激動。」
今年的60場賽季開打前兩周，大聯盟公布明年賽程，將從美國時間4月1日開打，例行賽進行到10月3日，最受矚目的一戰為9月11日的「地鐵大戰」，距離911事件正好滿20年，兩支紐約球隊聚首，陪伴美國民眾一起度過這永難忘懷的一天。
布恩表示，當年的事件，加上今年因為新冠肺炎疫情帶來的重創，將讓這場比賽的情緒更滿，他們希望能為民眾帶來慰藉，「那會是我們希望身處其中的比賽。」
此外，今年明星賽因為縮水賽季而被迫取消，明年捲土重來，將於美國時間7月13日在亞特蘭大登場。今年原訂的明星賽主人道奇，辦不成這場棒球派對，改於2022年再作東。
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