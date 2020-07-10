MLB／閉門開打有優勢 運動家球星：我們本來就沒觀眾

大聯盟將以閉門開打展開賽季，運動家明星三壘手查普曼（Matt Chapman）直言這將是優勢，「我們已經習慣沒有太多球迷的比賽了。」

查普曼今天接受視訊訪問，對球團有不少微詞，不同於各隊在美國時間7月1日開始報到、進行新冠肺炎檢測，現在早已啟動訓練，運動家直到5日才讓野手集合，檢測結果尚未完全出爐，球員們動彈不得。

「我知道這對所有人來說都是沒碰過的領域，包括大聯盟高層。」查普曼說儘管他能理解，但從球員角度來看，「這是個短期賽季，每一天都很重要，我們都很失望球團多花了幾天，我們都已經準備好要在7月1日上工，我們想要站上球場，控制好自己能控制的部分，我們想要前進。」

總教練梅爾文（Bob Melvin）也坦言，感覺球隊訓練進度比其他球隊晚了五天，他能理解查普曼的失望，但也緩頰說：「我想這不會是大問題。」

查普曼另一番值得關注的發言，是在被問到本季閉門開打時，他表示，「我想這會是我們的優勢，我們的多數比賽都很安靜，我們已經習慣了沒有太多球迷的比賽。」運動家上季主場平均票房20521人，在大聯盟排名第24，敬陪末座的隊伍為馬林魚的10016人。