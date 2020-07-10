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MLB／本季冠軍純度存疑？ 柯蕭：打星號不公平

中央社 / 洛杉磯9日專電
這個各隊只打60場的迷你球季，冠軍純度與正當性引起討論，道奇王牌投手柯蕭認為不該打上星號。 美聯社
這個各隊只打60場的迷你球季，冠軍純度與正當性引起討論，道奇王牌投手柯蕭認為不該打上星號。 美聯社

MLB兩週後開賽，這個各隊只打60場的迷你球季，冠軍純度與正當性引起討論，道奇王牌投手柯蕭說，「把冠軍打上星號的說法並不公平」。

由於2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情蔓延，大聯盟賽季從原本6個月、各隊打162場的馬拉松式賽程，砍到現在只剩2個月、60場比賽的百米短跑。7月23日開打後，各隊不像過去有時間調整，起步能否進入高檔狀況很重要。

洛杉磯道奇隊正在自家主場進行季前訓練，春訓營變成夏令營。左投手柯蕭（Clayton Kershaw）坦承，跟過去比起來，這是很不一樣的球季。詢及如果拿冠軍是否少了什麼，他說「我確實想過這問題」。

柯蕭說：「從外界來看，聽到這個球季只打60場，到時候沒有觀眾，還有很多事情都不一樣。這些都是真的，跟我們一直以來比賽的方式不一樣。」

除了比賽場次大幅縮水，引進多項「本季限定」規則，包括兩聯盟一致採用「投手指定打擊」制度、首次引進「突破僵局制」、一般傷兵名單之外增設「染疫傷兵名單」以及禁止球員習以為常的擊掌慶祝。

柯蕭在線上記者會說：「不過同一時間，大家也都一樣在球場上，經歷一樣的過程，進入一樣的季後賽。不管誰是最後贏家，都會有點特別，這是個不一樣的總冠軍，但它總是一座冠軍。」

日後回顧這一年冠軍，是否要記上星號，標示這一年的特殊狀況呢？柯蕭認為，這樣對奪冠隊伍不公平。

道奇隊連7年打進季後賽，2017、2018年打到世界大賽，今年仍被視為爭冠熱門，柯蕭說：「不管怎樣，這個球季拿到冠軍，感覺還是非常棒。」

關於今年冠軍純度的討論，芝加哥小熊隊的新任總教練羅斯（David Ross）最近的金句被球迷印在T恤上：「只要他們頒獎盃，我就想要。」

道奇三壘手透納（Justin Turner）呼應這個說法：「只要有冠軍可以拚，我們就會用盡所有力氣去做。隨便外界怎麼講，只要有拿冠軍的機會，我們就會每天上場，盡力朝向目標邁進。」

大聯盟

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