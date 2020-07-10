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MLB／夏訓三度開轟 總教練誇張育成的努力看得到

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
張育成返美歸隊參與夏訓後，已經三度在對戰隊友時開轟，連教頭都注意到了。 路透
張育成返美歸隊參與夏訓後，已經三度在對戰隊友時開轟，連教頭都注意到了。 路透

印地安人隊台灣野手張育成展現火燙打擊手感，連同今天從畢柏（Shane Bieber）手中敲出全壘打在內，返美歸隊參與夏訓後，已經三度在對戰隊友時開轟，總教練法蘭柯納（Terry Francona）誇讚，張育成在停工期間維持訓練的努力，完全看得見。

張育成今天在隊內分組對抗賽擔任先發游擊手，第三局擔任首位打者，在球數1好1壞時，將球轟上左外野看台，苦主為去年拿下15勝的印地安人年輕強投畢柏。

張育成在大聯盟因疫情喊卡期間，返台陪伴孕妻，一邊維持自主訓練，在確定賽季重啟後搭機返美，一歸隊就展現火燙打擊手感，他在本周二和周四才剛於模擬賽二度開轟，分別砲轟卡拉斯科（Carlos Carrasco）和普里塞克（Zach Plesac）。

張育成頻頻開轟，法蘭柯納也注意到了，「我不在乎沒有球迷在觀眾席上，我喜歡看到我的球員有好表現，他在前幾天也打出全壘打。」法蘭柯納誇讚，「真的很顯而易見的是，他在這段春訓喊卡的期間內也努力維持訓練，我喜歡看到這點，希望這對他的信心有幫助，因為這孩子確實擁有一些天賦。」

張育成 印地安人

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