MLB／卡諾連3天不明原因缺席練球 觸動紐媒神經

大都會37歲老將卡諾（Robonson Cano）連續三天缺席練球，球團發言人拒絕對此發表回應，再添神秘色彩，紐約媒體擔心可能與新冠肺炎疫情有關。

大都會總教練羅哈斯（Luis Rojas）先前曾提到，夏訓期間，並非所有球員都會每天到花旗球場報到，球員可能因各種理由缺席；儘管總教練打了預防針，但有人連續三天不見人影，還是觸動了紐約媒體的神經。

Newsday報導中提到，從7月3日訓練正式重啟後，大都會始終未同意安排卡諾的聯訪，他也已經連續三天未現身球場，球團對此未做回應，而根據大聯盟本季規範，球團不得逕行公布球員缺陣是否與疫情相關，球團未說明卡諾缺席原因，更引發想像空間。

卡諾上季從水手交易轉戰大都會，出賽107場，繳出生涯新低的2成56打擊率，且三次因為腳傷進入傷兵名單。