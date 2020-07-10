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MLB／外盒名字拼錯了…史特拉斯堡慶幸戒指沒刻錯

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導

國民隊今天驚喜領取冠軍戒指，世界大賽MVP、強投史特拉斯堡（Stephen Strasburg）的心情卻一度有點尷尬，全因看到紙箱上拼錯了自己的姓氏，讓他很擔心戒指也拼錯，幸好開箱後的結果讓他鬆了口氣。

國民的世界大賽冠軍戒指頒發，因為疫情而無限期推遲，今天在球員抵達球場、打開置物櫃的一刻，終於收到這份遲來的禮物，球員們紛紛開心拍照上傳，也與家人分享喜悅，但史特拉斯堡卻經歷了一場小小的驚魂記。

「我一開始有點緊張，因為紙箱上，我的姓氏被拼錯了。」史特拉斯堡第一眼就看到紙箱上的名字，「Strasburg」被拼成了「Strausberg」，他說：「真的好險！戒指上的名字是對的，我真的很高興。」

既然戒指上的名字沒錯，小史對於球團的失誤一笑置之，「我開始端詳所有的細節，球團放進戒指裡的元素，那帶我回憶起奪冠的瞬間。」小史感謝球團的努力，「他們真的做得很好，花了許多時間與心力，讓這枚戒指如此特別，我已經忍不及帶回家與我的孩子分享了。」

國民 世界大賽 Stephen Strasburg

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