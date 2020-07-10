MLB／打開置物櫃發現冠軍戒 國民教頭：值得等待

以為只是一個尋常的練球日，國民隊球員沒料到有個驚喜正在等待他們，抵達球場、打開置物櫃的一刻，發現2019年世界大賽冠軍戒指，球員們的「開箱文」各展創意，總教練馬丁尼茲（Dave Martinez）接受視訊訪問時，更是直呼：「我到現在還在爽。」

原本預計在4月5日賽前頒發的世界大賽冠軍戒指，因為疫情而推遲，國民球團一度有意舉辦線上頒獎典禮，但球員堅持想與隊友們一起現場親領，因此無限期延後，直到今天終於在休息室內見到閃亮亮的它。

球員各自貼出開箱文，投手柯賓（Patrick Corbin）以影片特寫冠軍戒指，外野手伊頓（Adam Eaton）貼出自己的開箱影片，他寫著：「實物比照片更好看，世界大賽冠軍！」

後援投手杜利托（Sean Doolittle）更逗趣，他貼出手持魔戒小說的照片，留言寫著：「哇，這真是一本好書」，但照片焦點當然全在他戴在手上的那枚世界大賽冠軍戒指。

馬丁尼茲接受視訊訪問，談到領取戒指的心情，他說：「我到現在還在笑，我們等了一段時間，才將這枚戒指戴上手指，但這絕對值得等待。」他也表示，「我們今天很榮幸戴上這枚戒指，也希望能贏得另外一枚。」

已離隊的成員同樣也在今天收到戒指，轉戰天使的瑞登（Anthony Rendon）被問到將如何收藏這枚戒指時，一臉正經回應：「找間最近的當鋪」，隨後笑出聲來，趕緊說自己是開玩笑的。