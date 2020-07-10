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這樣也行！ 大聯盟史上最奇怪的打擊姿勢

聯合新聞網 / 林煒珽
教科書上教的標準打擊姿勢似乎千篇一律，但實際上打者在多年比賽後一定會根據自己的重心與節奏而大幅改變，像是鈴木一朗的打擊姿勢看起來不太科學，卻讓他在大聯盟拿了7次的安打王。 歐新社資料照片
教科書上教的標準打擊姿勢似乎千篇一律，但實際上打者在多年比賽後一定會根據自己的重心與節奏而大幅改變，像是鈴木一朗的打擊姿勢看起來不太科學，卻讓他在大聯盟拿了7次的安打王。 歐新社資料照片

你聽過Gar Ryness這個人嗎？如果沒有的話，你該去看看他的影片，他能模仿大聯盟每一個叫得出名字的選手打擊姿勢，連打擊前的準備動作，還有臉上的表情的惟妙惟肖。他有一次出現在釀酒人隊的賽前練習時，模仿卡麥隆（Mike Cameron）和羅培茲（Felipe Lopez）的動作，讓這兩位仁兄都說：「我不知道我有這個習慣耶！」

任何一個棒球迷小時候都會嘗試模仿心目中英雄的打擊姿勢，就像90年代後期，每個聖路易的小朋友都在學麥奎爾（Mark McGwire）的左手轉棒，每個芝加哥的小男孩都希望能像索沙（Sammy Sosa）一樣，球打出去後高高跳耀。雖然很多教練、選手都強調在準備揮棒的那瞬間，打擊姿勢都要固定，但在站上打擊區時，大聯盟球員各門各派，五花八門的站姿，讓人眼花撩亂，心生嚮往之。

我參考了大聯盟官網作家卡斯楚溫斯（Anthony Castrovince）所提出的『全站姿明星隊』陣容，加上我個人的意見，就我所看過的打擊姿勢中，選出每個位置最奇特的選手，如果不只一位，那就是因為太難取捨了。

1.捕手：泰德頓（Mickey Tettleton）

想像一下，一個打者直挺挺地站在打擊區中，但他卻用背對著投手，讓投手可以看清楚他的背號，然後他手中的球棒棒頭幾乎直直地指向主審的心窩，就這樣一動也不動地等待投手投球。當今選手中，奇普尼斯（Jason Kipnis）的握棒方式就沿襲自泰德頓。等到球真的投出來後，他才像剛想到『喔，我站在打擊區喔』似的，將手舉到肩上開始打擊。泰德頓不是一開始就這樣打擊的，在生涯前期還是很正常地把棒子舉到肩上，後期才開始用這種奇特的姿勢。僅管姿勢古怪，但他是位三度拿下銀棒獎的強打者。

MLB官方YouTube影片

2.一壘手：怪咖一籮筐

這裡可就人才濟濟了，有名人堂級的卡魯（Rod Carew），有人形容他的姿勢，就好像睡著了，但這位睡羅漢會在球過來後突然醒來，就這樣打進三千安俱樂部；名人堂成員托米（Jim Thome），跟一朗同樣地會拿球棒指著投手；另一位名人堂級的貝格威爾（Jeff Bagwell）則是雙腳大開，幾乎是用深蹲的方式，坐在一個隱形的椅子上打擊；但最厲害的還是尤克里斯（Kevin Youkilis），他除了是希臘走路之神之外，還是七彩站姿之神，在尤克里斯十年的生涯中，他起碼換過四五次的打擊站姿。最誇張的一種是他雙腳靠攏，站在打擊區的最後緣，然後把棒子高舉過頭，不斷扭動，右手不跟左手並在一起，而是像我們拿毛筆般地用手指扶著棒子，等收棒時才回到正常姿勢。如果是我這樣打擊，我肯定會被隊友笑死，但老尤靠著這獨步江湖的絕招，也三度入選明星隊。

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3.二壘手：康索（Craig Counsell）

現任釀酒人隊總教練在球員時期，就是以他的拼勁和奇特站姿聞名。他的下半身呈半蹲狀，但上半身卻像是跳鋼管舞，把球棒往上舉到人體工學的極致，讓棒子在他手上像是個上下端都消失的鋼管，上下半身的誇張對比，徬彿是把兩個人的打姿砍半後硬湊在一起。但也不能忘記大紅機器時期的名人堂二壘手摩根（Joe Morgan）他著名的雞舞打擊姿勢，左打的他面對投手時，左手會有頻率地鼓動，就像在跳雞舞一樣（什麼，你沒聽過雞舞，年輕人終究還是年輕人），也堪稱一絕。

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4.游擊手：鐵人瑞普肯（Cal Ripken Jr.）

瑞普肯也是在生涯多次變換打擊站姿的人，從菜鳥時期的傳統站法，到直挺式站姿配朝後的45度角舉棒，再變成把球棒扛在肩頭的站法，他在打擊遇到瓶頸時，就會改變站姿來尋求突破。最有名的就是鐵人在生涯晚期所使用的小提琴姿勢，他會把重心蹲低，然後棒子會在肩上滑來滑去，就像小提琴手拉弓的樣子。他自己曾解釋過為何會來這招：「我面對變化球和變速球陷入麻煩，所以我會先把棒子點向本壘板外角再出去一點，確保我能覆蓋整個本壘上方，然後，就來拉小提琴囉。」大聯盟至今還沒哪位選手能模仿鐵人這招絕學的。

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5.三壘手：巴提斯塔（Tony Batista）

這位老兄的站姿之開放，比Open醬還Open。他會先雙腳大開，平行地站在打擊區內，等投手開始set，他的上半身就開始轉身，但腳部仍然平行，讓他整個人好像折成兩半似的。卡斯楚溫斯形容得妙：『他就像是位不知道該繼續打擊，還是轉身回休息區的人一樣。』

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6.左外野手：菲力浦（Phil Plantier）

曾在2015年來台擔任統一打擊教練的菲力浦，8年大聯盟生涯不曾大紅大紫過，但獨一無二的打擊姿勢，堪稱是比貝格威爾更誇張的『深蹲之王』。貝格威爾的雙腳大開，上身挺直，但菲力浦的腳只打開至與肩同寬，然後身體還縮成一團，從投手的角度看過去，好像打擊區站著一個蜷曲的刺蝟似的。和菲力浦相形之下，盜壘王韓德森（Rickey Henderson）的彎腰打法，也就小巫見大巫了。

7.中外野手：小葛瑞菲（Ken Griffey Jr.）

這位置也是山頭林立，有戴維斯（Eric Davis）的極度放鬆，好像完全沒打算要揮棒的感覺，但宛若橡皮筋彈射出去的爆發力，無人能及；還有克利斯普（Coco Crisp）的雙手彈鋼琴加上網美的翹唇嘟嘴，別人模仿不來；以及羅文（Aaron Rowand）的八字腳站法，從側面看他，他的雙腿真的就呈現一個國字的「八」。但我個人偏好小葛瑞菲，他站在打擊區時俐落地擺動身體，以及微微翹起臀部的狗公腰，好像可以在他腰上擺一本精裝本也不會掉，加上他有跟隨身體節奏擺動的球棒，讓他成為武林中起手式最瀟灑的男人。

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8.右外野手：一朗和謝菲爾德（Gary Sheffield）

Ichiro的鐘擺式打法讓美國人看得目瞪口呆，而他穩定的輸出，讓許多原本嘲笑他獨特打擊動作的人默然閉嘴；而謝菲爾德的豪打方式，將他雄霸天下的手腕控制發揮地淋漓盡致，站上打擊後的球棒向前點頭，好像在跟投手嗆聲，最後的高抬腿到順暢的follow thru，把這位身高不到六呎的巨砲帶進了五百轟俱樂部。

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9.DH：法蘭柯（Julio Franco）

大家應該都對法蘭柯這位肌肉棒子還有印象，一路打到不惑之年還在奮鬥，他用粗壯的手臂，將球棒高高舉在頭上的畫面，看過就忘不了。但我要再提一個人，就是70年代的洋基爆炸頭甘伯（Oscar Gamble），他在進大聯盟後，開始身體越來越往前傾，最後幾乎整個上半身都要趴在本壘板上。如果你覺得里佐（Anthony Rizzo）已經站得很靠本壘板了，那你真的該看看當年甘伯是怎樣讓投手視內角球為畏途的。

鈴木一朗

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