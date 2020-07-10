這樣也行！ 大聯盟史上最奇怪的打擊姿勢

你聽過Gar Ryness這個人嗎？如果沒有的話，你該去看看他的影片，他能模仿大聯盟每一個叫得出名字的選手打擊姿勢，連打擊前的準備動作，還有臉上的表情的惟妙惟肖。他有一次出現在釀酒人隊的賽前練習時，模仿卡麥隆（Mike Cameron）和羅培茲（Felipe Lopez）的動作，讓這兩位仁兄都說：「我不知道我有這個習慣耶！」

任何一個棒球迷小時候都會嘗試模仿心目中英雄的打擊姿勢，就像90年代後期，每個聖路易的小朋友都在學麥奎爾（Mark McGwire）的左手轉棒，每個芝加哥的小男孩都希望能像索沙（Sammy Sosa）一樣，球打出去後高高跳耀。雖然很多教練、選手都強調在準備揮棒的那瞬間，打擊姿勢都要固定，但在站上打擊區時，大聯盟球員各門各派，五花八門的站姿，讓人眼花撩亂，心生嚮往之。

我參考了大聯盟官網作家卡斯楚溫斯（Anthony Castrovince）所提出的『全站姿明星隊』陣容，加上我個人的意見，就我所看過的打擊姿勢中，選出每個位置最奇特的選手，如果不只一位，那就是因為太難取捨了。

1.捕手：泰德頓（Mickey Tettleton）

想像一下，一個打者直挺挺地站在打擊區中，但他卻用背對著投手，讓投手可以看清楚他的背號，然後他手中的球棒棒頭幾乎直直地指向主審的心窩，就這樣一動也不動地等待投手投球。當今選手中，奇普尼斯（Jason Kipnis）的握棒方式就沿襲自泰德頓。等到球真的投出來後，他才像剛想到『喔，我站在打擊區喔』似的，將手舉到肩上開始打擊。泰德頓不是一開始就這樣打擊的，在生涯前期還是很正常地把棒子舉到肩上，後期才開始用這種奇特的姿勢。僅管姿勢古怪，但他是位三度拿下銀棒獎的強打者。

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2.一壘手：怪咖一籮筐

這裡可就人才濟濟了，有名人堂級的卡魯（Rod Carew），有人形容他的姿勢，就好像睡著了，但這位睡羅漢會在球過來後突然醒來，就這樣打進三千安俱樂部；名人堂成員托米（Jim Thome），跟一朗同樣地會拿球棒指著投手；另一位名人堂級的貝格威爾（Jeff Bagwell）則是雙腳大開，幾乎是用深蹲的方式，坐在一個隱形的椅子上打擊；但最厲害的還是尤克里斯（Kevin Youkilis），他除了是希臘走路之神之外，還是七彩站姿之神，在尤克里斯十年的生涯中，他起碼換過四五次的打擊站姿。最誇張的一種是他雙腳靠攏，站在打擊區的最後緣，然後把棒子高舉過頭，不斷扭動，右手不跟左手並在一起，而是像我們拿毛筆般地用手指扶著棒子，等收棒時才回到正常姿勢。如果是我這樣打擊，我肯定會被隊友笑死，但老尤靠著這獨步江湖的絕招，也三度入選明星隊。

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3.二壘手：康索（Craig Counsell）

現任釀酒人隊總教練在球員時期，就是以他的拼勁和奇特站姿聞名。他的下半身呈半蹲狀，但上半身卻像是跳鋼管舞，把球棒往上舉到人體工學的極致，讓棒子在他手上像是個上下端都消失的鋼管，上下半身的誇張對比，徬彿是把兩個人的打姿砍半後硬湊在一起。但也不能忘記大紅機器時期的名人堂二壘手摩根（Joe Morgan）他著名的雞舞打擊姿勢，左打的他面對投手時，左手會有頻率地鼓動，就像在跳雞舞一樣（什麼，你沒聽過雞舞，年輕人終究還是年輕人），也堪稱一絕。

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4.游擊手：鐵人瑞普肯（Cal Ripken Jr.）

瑞普肯也是在生涯多次變換打擊站姿的人，從菜鳥時期的傳統站法，到直挺式站姿配朝後的45度角舉棒，再變成把球棒扛在肩頭的站法，他在打擊遇到瓶頸時，就會改變站姿來尋求突破。最有名的就是鐵人在生涯晚期所使用的小提琴姿勢，他會把重心蹲低，然後棒子會在肩上滑來滑去，就像小提琴手拉弓的樣子。他自己曾解釋過為何會來這招：「我面對變化球和變速球陷入麻煩，所以我會先把棒子點向本壘板外角再出去一點，確保我能覆蓋整個本壘上方，然後，就來拉小提琴囉。」大聯盟至今還沒哪位選手能模仿鐵人這招絕學的。

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5.三壘手：巴提斯塔（Tony Batista）

這位老兄的站姿之開放，比Open醬還Open。他會先雙腳大開，平行地站在打擊區內，等投手開始set，他的上半身就開始轉身，但腳部仍然平行，讓他整個人好像折成兩半似的。卡斯楚溫斯形容得妙：『他就像是位不知道該繼續打擊，還是轉身回休息區的人一樣。』

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6.左外野手：菲力浦（Phil Plantier）

曾在2015年來台擔任統一打擊教練的菲力浦，8年大聯盟生涯不曾大紅大紫過，但獨一無二的打擊姿勢，堪稱是比貝格威爾更誇張的『深蹲之王』。貝格威爾的雙腳大開，上身挺直，但菲力浦的腳只打開至與肩同寬，然後身體還縮成一團，從投手的角度看過去，好像打擊區站著一個蜷曲的刺蝟似的。和菲力浦相形之下，盜壘王韓德森（Rickey Henderson）的彎腰打法，也就小巫見大巫了。

7.中外野手：小葛瑞菲（Ken Griffey Jr.）

這位置也是山頭林立，有戴維斯（Eric Davis）的極度放鬆，好像完全沒打算要揮棒的感覺，但宛若橡皮筋彈射出去的爆發力，無人能及；還有克利斯普（Coco Crisp）的雙手彈鋼琴加上網美的翹唇嘟嘴，別人模仿不來；以及羅文（Aaron Rowand）的八字腳站法，從側面看他，他的雙腿真的就呈現一個國字的「八」。但我個人偏好小葛瑞菲，他站在打擊區時俐落地擺動身體，以及微微翹起臀部的狗公腰，好像可以在他腰上擺一本精裝本也不會掉，加上他有跟隨身體節奏擺動的球棒，讓他成為武林中起手式最瀟灑的男人。

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8.右外野手：一朗和謝菲爾德（Gary Sheffield）

Ichiro的鐘擺式打法讓美國人看得目瞪口呆，而他穩定的輸出，讓許多原本嘲笑他獨特打擊動作的人默然閉嘴；而謝菲爾德的豪打方式，將他雄霸天下的手腕控制發揮地淋漓盡致，站上打擊後的球棒向前點頭，好像在跟投手嗆聲，最後的高抬腿到順暢的follow thru，把這位身高不到六呎的巨砲帶進了五百轟俱樂部。

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9.DH：法蘭柯（Julio Franco）

大家應該都對法蘭柯這位肌肉棒子還有印象，一路打到不惑之年還在奮鬥，他用粗壯的手臂，將球棒高高舉在頭上的畫面，看過就忘不了。但我要再提一個人，就是70年代的洋基爆炸頭甘伯（Oscar Gamble），他在進大聯盟後，開始身體越來越往前傾，最後幾乎整個上半身都要趴在本壘板上。如果你覺得里佐（Anthony Rizzo）已經站得很靠本壘板了，那你真的該看看當年甘伯是怎樣讓投手視內角球為畏途的。