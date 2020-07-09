MLB／隔街看台觀小熊比賽 門票喊價破萬

受新冠肺炎影響，月底開打的大聯盟將閉門進行，但小熊隊球迷仍有機會「現場觀戰」，芝加哥市允許球場周邊的看台業者開放百分之25的座位，已經有位置開始販售，周日一張票價甚至喊到350美金（約新台幣10306元）。

喊價破百美金的私人看台叫做瑞格利風景看台（Wrigley View Rooftops），鄰近小熊主場瑞格利球場（Wrigley Field），含啤酒或是葡萄酒的周日票價，從250美金到350美金都有；過往看台票價約介於150美金到300美金，季後賽時票價會提升。

小熊內野手史瓦柏（Kyle Schwarber）開玩笑說，若有機會，會讓球迷有些回饋，「我會丟些球上去，然後獻給他們一小段熱舞。」

2000年希爾（Glenallen Hill）是唯一將球掃出瑞格利球場，讓超大號全壘打降落在離球場一條街的看台；瑞格利球場左右兩側的看台多由球團擁有，球季期間會如何使用還沒答案。

球季開打後，小熊球場的導覽允許開放，每名參加人員進場前都要量測體溫，目前開幕日的導覽已經售罄，開幕系列戰還有少許門票。

少了球迷的球場多少冷清，許多球隊尋找因應方式，小熊隊內比賽就模擬了播放群眾現場音的方式，投手金布洛爾（Craig Kimbrel）說：「我有注意到，這很不同，我們都在過程試著指出哪些可行，哪些行不通。」

球團也有準備球員的專屬應援口號，史瓦柏認為這些方式對自已沒影響，「當我們在球場中，我們會鎖定在該做的事情，這些真的不會影響我們。」