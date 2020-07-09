MLB／66人確診新冠肺炎 教士內野手也染疫

大聯盟開季倒數，為訓練營進行的新冠肺炎大規模檢測結果終於全部出爐，耗時8天的篩檢共檢測了3740人，總共66例呈現陽性反應，其中58人是球員，8名是球團工作人員，染疫人數不到百分之2。

確診成員的名字沒經球隊同意不會公布，最新宣布球員確診的是教士隊，球團今天宣布內野手馬泰歐（Jorge Mateo）檢測呈陽性，且有出現相關症狀，總教練丁格勒（Jayce Tingler）表示，馬泰歐還沒參與訓練，正處自我隔離狀態。

教士上周也宣布，外野手范姆（Tommy Pham）確診新冠肺炎，不過是無症狀感染者，目前也還沒加入球隊訓練。

根據工會發出的訊息，總共3740例的檢測中，陰性結果有3674例，佔總體的百分之98.2；全部的檢測樣本中，有2111例是採唾液檢測，2101起檢測結果是陰性，10起陽性，包括8名球員和2名隊職員。

第一階段的大規模檢測後，球員會被告知第一階段結果，「監測階段」接續展開。

按照檢測速度，大概24到48小時結果就會出爐，但大聯盟的實際檢測結果延宕，有些球隊等待3天也沒收到檢測結果和進一步資訊，選擇取消單日訓練，包括國民隊、太空人隊、紅雀隊和巨人隊都是曾取消訓練的隊伍；另有3支隊伍因沒即時收到檢測結果，選擇變動訓練日程。