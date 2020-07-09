MLB／隔674天登板 大谷翔平失準 狂丟7保送+1暴投

大聯盟各隊持續備戰新球季，天使隊日籍「二刀流」好手大谷翔平，相隔近兩年回到投手丘實戰，控球準星嚴重飄移，投五十球約七成都是壞球，投出七次四壞保送外，另有一次觸身球，總教練麥登坦言：「他還沒找到節奏。」

大谷上一次實戰投球是二○一八年九月三日，相隔六百七十四天，他認為，自己仍有以打者身分上場，所以沒有太緊張，但投起來感覺跟牛棚有點不同，「我也不習慣對上隊友，多少有影響。」

大谷面對十名打者，除了八次保送，一次三振西門斯、另被史戴拉敲出安打，他表示，這次投球主要在測試球路，「投得太小心，尤其是對右打，跟手術後沒關係，不過投球機制有點狀況。」

麥登說：「我看到一個還沒找到好節奏的投手，很明顯不如之前銳利。」大谷在二○一八年春訓時，也曾控球迷航，進入賽季後，繳出成績是四勝二敗、防禦率三點三一，麥登說：「我知道這不是一個警訊，他很健康。」

道奇隊則宣布由王牌左投克蕭扛起開幕戰先發，近十個球季來第九次，唯一缺席是去年因傷沒趕上，由韓籍左投柳賢振入替開幕先發。

洛城兩隊仍有多名球員未報到，為開季蒙上陰影，道奇終結者簡森、外野手波拉克等七人未報到，天使隊也有左投山多瓦等十人未加入訓練，兩隊教頭都拒絕說明原因。