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頭部強襲球危害大 大聯盟應採積極作為保護球員

聯合新聞網 / 李秉昇
頭部傷害是棒球比賽中最讓人害怕的危機，不是被觸身球砸到，或是被強襲球擊中，還是跑壘時的碰撞，很可能都會導致嚴中的後遺症。 歐新社資料照片
頭部傷害是棒球比賽中最讓人害怕的危機，不是被觸身球砸到，或是被強襲球擊中，還是跑壘時的碰撞，很可能都會導致嚴中的後遺症。 歐新社資料照片

15年前的今天（美國時間7月9日），小熊隊的24歲新秀葛林柏格（Adam Greenberg）首度登上大聯盟舞台，以代打身份在比賽第九局上場，沒想到第一打席的第一球，他就被敵方馬林魚投手德拉桑托斯（Valerio de los Santos）的一記92英里速球，直接砸中頭部，第一時間倒在地上，場面怵目驚心。雖然葛林柏格仍能靠自身力量走下場，但任誰也沒料到，那是他大聯盟生涯唯二打席的其中一個。被頭部觸身球擊中後，葛林柏格有腦震盪與暈眩症狀，隔年他回到球場，但成績大不如前，最終流轉於不同球隊的農場和獨立聯盟。

2012年，在社群力量的推動下，馬林魚隊跟葛林柏格簽下一張一日合約，讓他回到大聯盟再打一個打席，但那只能算是球迷發起的請願活動修成正果，而非葛林柏格真正的重返大聯盟。

一顆頭部觸身球，就這樣斷送了一名選手的大聯盟生涯，但這還不是最糟的結果。

要是名將普荷斯在2014年就被打成重傷的話，後面還能寫下這麼多的紀錄嗎？ 歐新社資料照片
要是名將普荷斯在2014年就被打成重傷的話，後面還能寫下這麼多的紀錄嗎？ 歐新社資料照片

1920年，印地安人內野手查普曼（Ray Chapman）遭到洋基投手梅斯（Carl Mays）的頭部觸身球擊中，隔天就因頭部傷勢宣告不治。有些棒球史學家認為，如果當年29歲的查普曼能繼續打完球涯，很可能會入選棒球名人堂，但那一切只能徒留想像。當然，查普曼遭頭部觸身球重擊死亡的極端案例，有很大一部分的原因，得歸咎1920年代打者還沒採用打擊頭盔；在打者必須配戴頭盔上場的現代棒球裡，打者因為頭部觸身球死亡的可能性大幅減低，不過頭部觸身球，仍會對球員生涯造成極大的威脅。

除了打者的頭部觸身球，投手也會面臨強襲球打頭的風險。今年大聯盟季前訓練才剛開跑不久，洋基的田中將大就在模擬實戰的投打練習中，被隊友史丹頓（Giancarlo Stanton）的強襲平飛球打中頭的左側。儘管田中還能自己走下場，事後也透過社群媒體向大家報平安，但還是被診斷出有輕微腦震盪的狀況。有一些專家就批評，在那樣的隊內投打練習中，怎麼會沒有擺上L型護網架確保投手的安全？但無論是否為球隊的疏忽，都可以看出強襲球對投手構成的危險，實在不容小覷。

田中將大(中)在被強襲球擊中頭部，送醫檢查後顯示並無大礙，雖是虛驚一場，但也讓人了解球場如戰場，任何狀況輕忽不得。 美聯社
田中將大(中)在被強襲球擊中頭部，送醫檢查後顯示並無大礙，雖是虛驚一場，但也讓人了解球場如戰場，任何狀況輕忽不得。 美聯社

每一年，不管是打者還是投手，都會有人在大聯盟賽場上被危險的頭部球打中，且近年來，隨著投手球速愈來愈快、變化球種愈來愈犀利、投手掌握球路去向的不確定性提高，以及愈來愈多打者採強力揮棒、強擊球愈來愈多，更增加觸身球和強襲球構成危害的機率和風險。

以打者來說，幸運的可能被打到頭盔，減少衝擊力，第一時間能自己走下場，而不幸運的，就會像2014年的史丹頓，被棒球直接打臉，頓時倒地不起，最終得被抬上擔架緊急送醫。投手方面，已退役的麥卡錫（Brandon McCarthy）在2012年遭到強襲球擊中頭部後，到隔年還受到相關後遺症的困擾，投球生涯亦因該傷勢縮減不少。

但你以為只有投手跟打者會遭受頭部傷勢的風險嗎？那可就誤會大了。選手在跑壘和守備的過程中，也可能面臨頭部傷勢的風險和危害。前雙城隊重砲、2006年美聯MVP莫努（Justin Morneau），在2010年季中一次滑二壘的過程中，頭部被野手的膝蓋頂到，自那之後，他的大聯盟生涯不再一樣，再也找不回昔日MVP的身手；前海盜隊明星外野手貝伊（Jason Bay），亦因兩次導致腦震盪的外野接球嘗試，職業生涯就此衰退、夭折；已故球員弗瑞爾（Ryan Freel），球員時期以「拚命三郎」的形象著稱，不管在壘包間和外野草坪他都奮不顧身，代價是30幾歲就罹患慢性創傷性腦病變（許多美式足球員在離開球場後會遭遇的病變），痛苦難耐，2012年飲彈自盡時才36歲。

前雙城一壘手莫努就是因為頭部傷害而失去打擊威力，也讓棒球生涯提早結束。 歐新社資料照片
前雙城一壘手莫努就是因為頭部傷害而失去打擊威力，也讓棒球生涯提早結束。 歐新社資料照片

雖然比起美式足球，棒球員的肢體接觸和頭部衝擊明顯較少，但棒球場上一旦發生跟「頭」有關的事情，往往都頗為嚴重。這也是為什麼，近年來大聯盟球界和球員愈來愈重視頭部的保護，不少打者開始選用能夠保護臉頰的加長版頭盔，不過筆者認為球界對球員應做和能做的保護還不夠。

就投手來說，現在的大聯盟投手仍戴普通的球帽上場，所以在面對無法反應的高速強襲球時，依然容易受到重創。2014年，後援投手托瑞斯（Alex Torres）成為史上第一位配戴保護性球帽上場的投手，但由於該球帽比一般球帽重，且形狀詭異不美觀，加上投手對於改變習慣的投球裝備向來敏感，因此該球帽沒有受到其他投手接納，至今的大聯盟賽場上，已看不到它的蹤跡。

但筆者認為，強襲球打中投手的頻率其實不低，且對投手造成的潛在風險實在太大，所以大聯盟跟球員工會應該就此議題達成一個共識，強迫投手配戴新式能保護頭部的裝備，就跟1950年代末期聯盟要求打者配戴頭盔打擊一樣。起初投手一定會有所反彈，認為新式裝備讓他們不適應或影響投球習慣，但我相信這是追求更大福祉的必要之惡。久而久之，等大家都習慣了戴頭盔投球，反彈聲浪自然就會淡化下來，最後投手的頭部裝備就會變得跟打擊頭盔一樣，成為打棒球很自然的一部分。此外，只要身為棒球產業領頭羊的大聯盟，能帶頭做出這樣的改變，勢必會影響到其他職棒聯盟，乃至滲透到基層的學生棒球、社區棒球，保護到更多選手的安全。

大聯盟可以參考快速壘球投手配戴的防護頭盔（有點類似於捕手面罩或美式足球頭盔的形式），並要求廠商採用非常輕量但堅固的材質製作，一方面達到完整保護投手頭部效果，另一方面也盡量減少投手感受上的不適應和衝擊。現今材料科學如此發達，相信只要聯盟有心與廠商協調配合，應能產出接近理想的投手防護頭盔產品。

至於保護外野手方面，各球隊則可加厚外野全壘打牆的護墊層、使其變得軟一些、增加緩衝效果，減輕球員直接撞擊圍牆時的負擔。

雖然像15年前葛林柏格的悲劇實在難以完全避免，但大聯盟至少能做的是，以各種辦法盡可能減少頭部觸身球和強襲球所帶來的傷害，保護選手的健康、延長球員的職業壽命。畢竟，沒有人想再看到另一個球員，承受跟莫努、貝伊、弗瑞爾、麥卡錫等人相同的命運。

足球 社群媒體

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