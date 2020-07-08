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MLB／大谷相隔2年實戰投球 掉漆8保送但自認問題不大
相隔2年後，天使「二刀流」大谷翔平終於再次於實戰中站上投手丘，不過控球失準，主投3局就送出8次保送，不過他與新任總教頭麥登(Joe Maddon)都認為沒甚麼好擔心的。
大谷是在隊內賽登板投球，一共面對10名打者，總計投了50球壞球居多，成績是保送8名打者與1次三振。事實上他一度對新隊友瑞登(Anthony Rendon)投出觸身球，但因是隊內賽，打者不用上一壘而是繼續打擊，最終瑞登還是選到保送。
即使控球如此離譜，大谷認為問題不大，賽後透過翻譯表示；「我今天能夠投出所有球種，並以此為基礎找感覺，顯然這和牛棚練投大不同，特別是我並不習慣面對隊友投球，這讓我控球不佳。」
教頭麥登也為子弟兵緩頰，「我看到了一個還沒找到最佳投球節奏的投手，他只是還沒展現他的最佳狀態，如此而已。」
大谷停賽期間都留在天使隊強化手臂，原定是在五月中復出投手丘，得利於賽季因疫情延後，天使已宣布復賽他將恢復「二刀流」身分，預計一周一場先發。
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