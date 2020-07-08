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MLB／賽季延後四個月沒差 克蕭還是道奇開幕戰先發

聯合新聞網 / 綜合報導
賽季晚了4個月沒差，克蕭依然是道奇開幕戰先發！ 路透社
賽季晚了4個月沒差，克蕭依然是道奇開幕戰先發！ 路透社

即使大聯盟賽季因疫情延後了4個月開季，制度也有所改變，包含全面DH制與延長賽採突破僵局，但為道奇在第一場比賽站上投手丘的那個人依然不變，就是這些年的第一王牌克蕭(Clayton Kershaw)！

道奇教頭羅伯茲(Dave Roberts)是在視訊會議上宣布這項決定，這將是克蕭生涯第9度為道奇擔任開幕戰先發，也是近10年來第9次，繼續推進他保持的隊史紀錄，將在台灣時間7月24日於主場迎戰老對手巨人。事實上在賽季延期前，他原本就是表定的開幕戰先發，如今只是晚了4個月主投第一戰。

32歲的克蕭去年因肩膀傷勢才錯過開幕戰先發，中斷連8季開幕戰先發紀錄，日前他準時報到訓練營，今日也在第二場隊內實戰主投四局，還三振剛轉隊的新同學貝茲(Mookie Betts)，持續為新賽季做準備。

值得一提的是，儘管克蕭季後賽成績不甚理想，開幕戰成績卻是嚇嚇叫，生涯累積5勝1負，防禦率也僅1.05。

疫情

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