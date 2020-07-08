MLB／開季危機？ 道奇、天使多人未報到
大聯盟昨天正式公布2020年賽季賽程，但對許多球隊來說，備戰特別賽季卻遇到許多問題，道奇隊和天使隊都有多名球員未到訓驗營報到，原因為何球團並沒給明確答案。
大聯盟今天進行一場視訊會議，道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）證實，除了原本未加入訓練營的終結者簡森（Kenley Jansen）、外野手波拉克（A.J. Pollock）、內野新秀路克斯（Gavin Lux）和右投拜耶斯（Pedro Báez），捕手魯伊茲（Keibert Ruiz）及兩名投手岡索林（Tony Gonsolin）和亞歷山大（Scott Alexander）也沒報到。
羅伯茲並沒解釋7名球員缺席的原因，球員是否接受新冠肺炎篩檢也沒提及。
類似情形也出現在天使球團，球隊上周就開啟訓練營，但左投山多瓦（Patrick Sandoval）、內野手瓦許（Jared Walsh）在內共有10名左右選手未加入。
天使球團並沒解釋球員缺席原因，總教練麥登（Joe Maddon）視訊會議中還拒絕回答相關問題。
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