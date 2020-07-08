MLB／開季危機？ 道奇、天使多人未報到

大聯盟的克里夫蘭印地安人隊（Indians）、NFL華盛頓紅人隊（Redskins）這些北美職業運動中的老牌球隊名字，可能在不久之後就會走入歷史。儘管相關議題爭論許久，美國原住民團體在過去數十年來不斷請命、表達抗議，但是今年在「黑人的命也是命」人權運動風潮的推波助瀾下，得到前所未有的動力。

2020-07-08 10:07