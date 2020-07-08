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MLB／篩檢結果等太久 運動家隊左投質疑聯盟
大聯盟開季倒數，但聯盟進行新冠肺炎檢測的速度不如預期，影響許多隊伍的訓練計畫，讓運動家隊左投迪克曼（Jake Diekman）直接發聲，公開表達對聯盟篩檢速度的疑慮。
33歲的迪克曼計畫參與受到疫情「縮水」的新賽季，但考量自己有免疫性潰瘍性結腸炎舊疾，對健康相關議題更敏感，他說：「當例行賽開始進行，我就不會退出，但他們若還搞不清楚檢測，整件事就會停擺。」
先前國民對就因3天還沒收到聯盟檢測結果，直接取消集訓，迪克曼說：「在球季期間，要等72小時或更久才知道檢測結果根本不可能，完全不可行。」他強調賽季兩個月起跳，聯盟篩檢需要的時程若耗時多日，不會是可行的方式。
他也提到，由於自己是高風險染疫者，所以更要挺身而出，「我不會想染病。」他認為每個人心中都存有疑慮，但非每個人都敢發聲，不過事實上就是開季已經倒數，球隊無法連續幾天都不練習，這也不該是迎接新球季的準備方式。
巨人隊原本計畫的訓練今天也臨時喊卡，因為上周末進行檢測後，球團至今仍沒收到檢測結果，總教練凱普勒（Gabe Kapler）只希望明天能順利操練，他緩頰說：「沒人會預期這是簡單的事，每個人也都盡力了。」
迪克曼表示，他也明白位於猶他的實驗室每天要處理上千的檢測是艱鉅任務，但仍想釐清狀況，畢竟開季後仍要面臨客場之旅，一次可能就有45到50人要集體移動，若要曠日費時等檢測結果，肯定讓人憂心。
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