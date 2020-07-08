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MLB／「炒短線」球季考驗各隊 誕生4成打擊王機會大

中央社 / 洛杉磯7日專電
疫情版的迷你賽季只剩2個多月，考驗各隊「炒短線」功夫，甚至有機會產生「四成打擊王」！ 路透社
疫情版的迷你賽季只剩2個多月，考驗各隊「炒短線」功夫，甚至有機會產生「四成打擊王」！ 路透社

美國職棒大聯盟兩週後展開近150年來最短球季。球評分析，正常球季像跑馬拉松，短期賽有如百米衝刺，風貌截然不同，高機會誕生4成打擊率「四割男」。

各隊打162場賽制近60年，受百年一遇的疫情打亂。7月23日開幕的2020年球季，60場定勝負的賽制追平大聯盟史上最短球季。在此之前每隊打60場是19世紀1877年，當年愛迪生發明留聲機。

賽制決定內容。不同於正常版6個月長期抗戰，疫情版的迷你賽季只剩2個多月，考驗各隊「炒短線」功夫。

MLB Network球評潘尼亞（Carlos Pena）在節目分析，特殊賽制下可看到更精彩的球賽。有別於馬拉松式162場賽制，球隊有高潮低潮、球員會疲勞；短期賽球員各個油門催到底，不必配速、不用顧慮疲勞問題。

球評雷諾茲（Harold Reynolds）說：「想像柯蕭（Clayton Kershaw）在出賽10場的情況下進入季後賽，相較於162場賽制他可能投了32場或35場比賽，那是完全不一樣的體能狀況。」

雷諾茲分析，近年奪冠呼聲高的洛杉磯道奇隊，新加入明星外野手貝茲（Mookie Betts），打線豪華、兵強馬壯，特殊賽制下仍占優勢。不過，要防止黑馬攪局，起步很重要。

潘尼亞說，不管季前排出來陣容多豪華，最終場上見真章，「假設球隊狀況火燙，就妥當了。但相反的，假如起步不順，可能把自己陷入困境，難以脫身」。

近80年來，被視為神人門檻的單季4成打擊率，極大機會在這特殊球季出現。儘管最終會打上星號註記，仍是特殊成就。

大聯盟統計，日本傳奇球星鈴木一朗2004年7月到9月的60場比賽期間締造4成58打擊率。論近10年，在60場比賽內打擊率最高的是韓密爾頓（Josh Hamilton）2010年6月到8月間的4成27打擊率。

大聯盟史上最後一次整季打擊率4成（日語稱四割男）的打擊王是1941年「打擊之神」威廉斯（TedWilliams）。

大聯盟

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