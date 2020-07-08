MLB／紅襪強投染疫 打亂開幕戰佈局

延遲3個月的大聯盟開季倒數，但球員確診的消息卻沒看到盡頭，紅襪隊左投羅德里奎茲（Eduardo Rodriguez）和三壘新秀達貝克（Bobby Dalbec） 都確診新冠肺炎，讓總教練羅尼克（Ron Roenicke）很頭大。

羅尼克今天宣布兩名球員的確診消息，羅德里奎茲先前就曾告知球隊身體不適，因此還沒到訓練營報到；25歲的達貝克同樣在家休養，不過是無症狀狀態。

紅襪強投賽爾（Chris Sale）3月底才進行韌帶重建（Tommy John）手術，本季提前報銷，為縮減薪資又將普萊斯（David Price）送到道奇隊，羅德里奎茲原本今年被賦予重任，甚至可能擔綱球隊25日開幕戰出戰金鶯隊的先發，「很不幸的可能無法如此做了，我們會等待再觀察看看。」羅尼克說。

27歲的羅德里奎茲去年寫下生涯年，投出19勝6敗成績，投手自責分率3.81及213次三振，幾項數據都是生涯最佳。

大聯盟昨天已經公布2020年賽季賽程，台灣時間7月24日就是開幕戰，不過羅德里奎茲染疫前，包括遊騎兵強打賈羅（Joey Gallo）、弗里曼（Freddie Freeman）、培瑞茲（Salvador Perez）和沙諾（Miguel Sanó）等指標球星都確診新冠肺炎。