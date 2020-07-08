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美國疫情失控 大聯盟2020球季放棄吧！

聯合新聞網 / 特約作家梁起華
雙城隊二壘手阿萊茲戴著口罩進行守備練習，據最新的檢查顯示他們共有沙諾、阿斯圖提歐等4名球員感染新冠肺炎。 美聯社
雙城隊二壘手阿萊茲戴著口罩進行守備練習，據最新的檢查顯示他們共有沙諾、阿斯圖提歐等4名球員感染新冠肺炎。 美聯社

美國職棒大聯盟於美東時間6日傍晚，正式發布了2020年因為新冠疫情而受重創的縮水球季賽程，看似賽程已經底定，20年球季大概有譜，但隨著越來越多的球員測試感染陽性反應和每天有球員宣布退出賽季，到底2020年的球季是否能如期開打還真的是個問號。

對一個迷戀各種美足、棒球、籃球長達20至30年的筆者來說，要說出以下的話是很無奈、很傷痛也很不得已的話：「美國職業運動應該在下年年期間全面停止，直到疫情真正的改善後才准許漸漸恢復！」

就目前來說新冠病毒所帶給美國所有民眾的問題，不光只是感染上所面臨的身體受病毒折磨和生命的危險，最重要的還是帶給心裡的壓力和周遭身邊人的恐懼，另外就是對於勞動與經濟的影響。

響尾蛇總教練羅夫洛戴著球隊專屬口罩下達戰術指令，據最新的檢查顯示他們共有卡洪、古耶拉等3名球員感染新冠肺炎。 美聯社
響尾蛇總教練羅夫洛戴著球隊專屬口罩下達戰術指令，據最新的檢查顯示他們共有卡洪、古耶拉等3名球員感染新冠肺炎。 美聯社

對於美國職業運動來說也是一樣的，上周末美國國慶日各球隊球員開始回到所屬的球隊球場進行閉關式的夏季訓練(summer camp，美國媒體戲稱為夏令營，因為summer camp原意正是指孩童的夏令營)，結果第一個訓練周末就測出有近40名球隊球員或職員感染新冠病毒，立即就為球季順利開打蒙上一層陰影。

再來根據媒體披露，幾名聯盟主幹球員包含楚奧特(Mike Trout)、哈波(Bryce Harper)剛轉隊至費城人隊的先發投手惠勒(Zack Wheeler)和洋基隊的柯爾(Garriet Cole)都面臨了妻室要臨盆或是剛生完孩子，這些球員也分別針對即將開打的球季提出擔憂與質疑，因為要是感染上了或是將病毒散播給家人那後果將會相當不堪。

截至目前為止大聯盟目前還只有約10名球員宣布不參加復賽，其中比較讓人注意的是剛被交易至洛杉磯道奇隊的普萊斯(David Price)、老將投手赫南德茲(Felix Hernandez)與國民隊的一壘手辛默曼(Ryan Zimmerman)等，這狀況相當值得讓人注意，因為這幾天如果感染人數不斷繼續上升的話，那麼不回來打球的球員人數也會繼續增加，而且要是感染的球員或是棄賽的球員中有幾名大咖的球員，那麼受衝擊的會更大。

名投普萊斯本季被紅襪交易到道奇，他原本的年薪高達3200萬美元，但為了自己和家人、朋友的安全著想，他本季選擇退出比賽。 美聯社
名投普萊斯本季被紅襪交易到道奇，他原本的年薪高達3200萬美元，但為了自己和家人、朋友的安全著想，他本季選擇退出比賽。 美聯社

另外一個問題是大聯盟和球隊本身的壓力也不小，目前各隊已經開始分別在自家球場進行訓練，接著球賽一開打後，大聯盟棒球不像美國職籃NBA有所謂的迪士尼樂園隔離計畫，還是要跑到附近的城市作客打球進行移動，在旅途中難免會有接觸受到感染的機會，要是一名隊職員或球員中鏢那麼其他的人跟著中鏢的機會也不會小，而且這其中要是球隊與聯盟在防護上有任何的一點缺失，那麼隊職員是可以向有關的雇主進行訴訟的，更不要講群聚與大批感染的話，球賽能否順利打到9月底也是問題。

其他相關的問題還有死忠棒球迷所迷戀的夢幻棒球要如何進行？賽程中斷的話要怎麼分勝負？好不容易在第一、二輪選到的球員宣布棄賽或是中標了成為地雷股，又該怎麼辦？

太空人主場美利果球場天清氣朗，困擾多時的暗號門風暴似乎已經完全過去，至少跟疫情的影響相比顯得微不足道。 美聯社
太空人主場美利果球場天清氣朗，困擾多時的暗號門風暴似乎已經完全過去，至少跟疫情的影響相比顯得微不足道。 美聯社

如果美國職棒大聯盟執意還是要在7月23與24日開打的話，那麼也就大約兩周左右了，隨著日期越近，有著越多的不確定因子跟著相繼產生，棒球迷除了要祈禱疫情受控之外，真的也沒有別的辦法了，若是有不少明星球員宣布棄賽或是感染的話，今年的賽事精彩度和總冠軍的純度肯定也會大打折扣，因此For God’s Sake, Let’s call off the 2020 season…….

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