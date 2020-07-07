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MLB／延遲開季受益者 洋基法官期待開幕戰

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
洋基隊巨砲賈吉（Aaron Judge）已經準備好迎接台灣時間7月24日的開幕戰。 美聯社
洋基隊巨砲賈吉（Aaron Judge）已經準備好迎接台灣時間7月24日的開幕戰。 美聯社

MLB今天正式公布縮水球季賽程，成為延遲開季「受益者」的洋基隊巨砲賈吉（Aaron Judge）笑說，已經準備好迎接台灣時間7月24日的開幕戰。

「法官」賈吉去年因左側腹斜肌拉傷成為傷兵，今年春訓也因身體狀況遲遲無法展開訓練，最終才確定是肋骨骨折，不過新球季開季時間因新冠肺炎整整延後3個月，讓他獲得足夠復原時間。

聯盟今天公告的新賽程中，洋基將和世界大賽衛冕軍國民隊擔綱開幕戰，賈吉也信心滿滿宣布，準備好迎接新球季展開，「我感覺很好，現在最重要的是好好訓練，因為我已經錯過春訓很多內容，我沒有外野完整訓驗，跑壘也是，現在我要讓自己重回比賽，準備好迎接60場比賽。」

28歲的賈吉補充說，重返球場感覺非常好，自己經過許多努力後，身體狀況也是絕佳狀態；他不諱言，球員染疫數增加或是選擇棄賽多少會有些影響，不過生活四處也存在風險，「我熱愛比賽，也很喜歡我的球隊和我們得到的機會。」他認為互相提醒彼此，時常洗手、戴好口罩，都是保護自己也保護對方健康的直接方式。

洋基另名傷兵史丹頓（Giancarlo Stanton）也有機會趕上開幕戰，他上季因傷只打18場比賽，今年春天又扭傷右小腿，不過自評小腿傷勢已經百分百復原，期待能從指定打擊的身分先回到賽場，最終目標是重回外野。

賈吉 洋基 國民

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