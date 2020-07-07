MLB／篩檢結果延誤 大聯盟多隊暫停夏訓

華盛頓國民隊決定取消6日的集訓，因為它們仍在等待最近一輪新冠病毒篩檢結果。國民隊總經理瑞佐（Mike Rizzo）發表聲明表示，仍未收到3日進行的測試結果。

瑞佐說：「我們不能讓球員和工作人員處於危險之中。因此，我們已經取消了原訂在6日早上進行的球隊訓練。」「我們不會犧牲球員、員工及其家人的健康和安全。沒有準確及時的測試，繼續進行夏訓對我們來說是不安全的。MLB需要迅速解決流程和實驗室的問，否則，夏訓和2020球季將岌岌可危。」

MLB官方公布了第一輪測試的結果，令人鼓舞的是只有1.2%呈現陽性。但是，後來才發現，有許多球隊的檢測結果未納入其中。由於缺乏測試結果，太空人隊也在6日取消了訓練。同時，運動家隊也面臨檢測結果不明的問題，危及其開幕日之前的訓練時間表。

最重要的是，「The Athletic」名記者羅森塔爾（Ken Rosenthal）推文指出，根據消息來源，根本沒有測試人員現身為天使隊球員和工作人員進行測試。相反地，他們只能自行進行唾液測試。截至5日晚間，不確定這些測試樣本是否已運送至MLB位於猶他州的實驗室。

MLB官方6日也針對測試的困難發表聲明：「截至6日為止已經進行了95%以上的測試，並分享給所有30個球團。已完成測試的95%現在都可進入隔日測試的階段，剩餘未完成測試者預計將在6日完成。」

「大多數測試樣本皆準時送達實驗室，而國慶假期的延誤情形已解決不會再發生。對決定取消訓練的球隊，我們肯定其選擇。」