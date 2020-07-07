MLB／大咖再染疫 遊騎兵強打賈羅確診新冠肺炎

大聯盟新球季開幕倒數計時，聯盟今天才公布完整賽程表，但也有球星再染疫的消息，遊騎兵強打賈羅（Joey Gallo）新冠肺炎檢測結果呈陽性，現已在家進行隔離。

為迎接開季，大聯盟已進行大規模檢測，但過程並不順利，除了部分隊伍要等待好幾天才能接到檢測結果，幾名指標球星如弗里曼（Freddie Freeman）、培瑞茲（Salvador Perez）和沙諾（Miguel Sanó）等都確診新冠肺炎。

最新一批檢測結果中，遊騎兵強打賈羅也染疫，球團已證實消息，總教練伍華德（Chris Woodward）說：「他當然很失望，但他非常成熟，知道如何面對。」伍華德也提到，同樣狀況許多球隊都會面對，「現在遇到的是我們最好的球員，但他精神很好，會努力度過這關，我們也都會支持著他。」

26歲的賈羅檢測結果反反覆覆，第一次檢測是在美國時間6月27日，當時檢測呈陰性，但6月29日的檢測結果就是陽性，隔天再採檢恢復陰性，等待48小時後再度檢測又「轉陽」，不過賈羅並沒出現任何新冠肺炎症狀，目前在達拉斯的家中進行隔離。

遊騎兵總經理丹尼爾斯（Jon Daniels）提到，檢測球員不是問題，但時間點是重點，像賈羅不但無染疫症狀，狀態還非常好，「他昨天才和我說，感覺身體狀況前所未有的佳。」

遊騎兵上周才宣布投手馬丁（Brett Martin）新冠肺炎檢測是陽性，他和賈羅想歸隊，必須相隔24小時的連兩次檢測都是陰性才能回歸。