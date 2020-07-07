快訊

「老大哥正看著你」 龐培歐看香港：1984歐威爾式審查行動

一定聽過的電影音樂：莫利克奈，光影裡的海上鋼琴師

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／大咖再染疫 遊騎兵強打賈羅確診新冠肺炎

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
遊騎兵強打賈羅（Joey Gallo）新冠肺炎檢測結果呈陽性，現已在家進行隔離。 美聯社
遊騎兵強打賈羅（Joey Gallo）新冠肺炎檢測結果呈陽性，現已在家進行隔離。 美聯社

大聯盟新球季開幕倒數計時，聯盟今天才公布完整賽程表，但也有球星再染疫的消息，遊騎兵強打賈羅（Joey Gallo）新冠肺炎檢測結果呈陽性，現已在家進行隔離。

為迎接開季，大聯盟已進行大規模檢測，但過程並不順利，除了部分隊伍要等待好幾天才能接到檢測結果，幾名指標球星如弗里曼（Freddie Freeman）、培瑞茲（Salvador Perez）和沙諾（Miguel Sanó）等都確診新冠肺炎。

最新一批檢測結果中，遊騎兵強打賈羅也染疫，球團已證實消息，總教練伍華德（Chris Woodward）說：「他當然很失望，但他非常成熟，知道如何面對。」伍華德也提到，同樣狀況許多球隊都會面對，「現在遇到的是我們最好的球員，但他精神很好，會努力度過這關，我們也都會支持著他。」

26歲的賈羅檢測結果反反覆覆，第一次檢測是在美國時間6月27日，當時檢測呈陰性，但6月29日的檢測結果就是陽性，隔天再採檢恢復陰性，等待48小時後再度檢測又「轉陽」，不過賈羅並沒出現任何新冠肺炎症狀，目前在達拉斯的家中進行隔離。

遊騎兵總經理丹尼爾斯（Jon Daniels）提到，檢測球員不是問題，但時間點是重點，像賈羅不但無染疫症狀，狀態還非常好，「他昨天才和我說，感覺身體狀況前所未有的佳。」

遊騎兵上周才宣布投手馬丁（Brett Martin）新冠肺炎檢測是陽性，他和賈羅想歸隊，必須相隔24小時的連兩次檢測都是陰性才能回歸。

遊騎兵 大聯盟 培瑞茲

延伸閱讀

拜登女副總統可能人選 亞特蘭大市長染疫

工研院核酸分子檢測系統通過FDA核准 將加速推動量產

時隔26天 北京新冠肺炎疫情再度歸零

7月7日 新冠肺炎全球最新情報

相關新聞

MLB／賽程出爐！ 國民、洋基擔綱開幕戰

經過4個月的延遲，大聯盟台灣時間7月24日終於要點燃戰火，聯盟今天公布完整賽程，挑戰世界大賽衛冕的國民隊將擔綱開幕戰，和...

MLB／大咖再染疫 遊騎兵強打賈羅確診新冠肺炎

大聯盟新球季開幕倒數計時，聯盟今天才公布完整賽程表，但也有球星再染疫的消息，遊騎兵強打賈羅（Joey Gallo）新冠肺...

MLB／印地安人改隊名 總教練贊成

反種族主義和政治正確的聲浪崛起，讓MLB印第安人隊日前宣布，將針對更改隊名進行討論；而總教頭法蘭柯納（Terry Francona）也公開表示贊同。

MLB／強襲球驚魂後 洋基教頭：田中將大吃好睡好精神好

洋基日籍投手田中將大昨天在模擬賽被強襲球直擊頭部，緊急送醫，總教練布恩（Aaron Boone）今天回報，田中吃好、睡好...

MLB／打棒球也要防疫 運動家投手想戴口罩投球

棒球場上，防疫也很重要，運動家先發投手米納亞（Sean Manaea）考慮戴口罩上場投球，且說了至少會嘗試一場比賽。

史上最大地下棒球團 薛則帶頭打起爭議

國民隊王牌投手薛則（Max Scherzer）是出了名的強悍又具有強烈求勝心。去年被球打得鼻青眼腫後仍堅持上場投球的經典畫面想必球迷仍記憶猶新，而且他的例常訓練份量之重及嚴謹也十分有名。因此即便疫情方

MLB／疫情危機 白襪、國民4位球員確診新冠肺炎

美國職棒大聯盟MLB芝加哥白襪今天宣布，陣中2名球員的2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）檢測呈陽性反應，...

MLB／田中將大遭爆頭 報平安「我沒事」

大聯盟夏訓剛啟動就不斷爆出新狀況，洋基隊日籍投手田中將大在練習時遭強襲球擊中頭部，所幸出院後報平安說：「我沒事。」而各隊...

MLB／停賽期間多睡覺 大谷翔平準備好二刀流歸隊

天使隊大谷翔平今年球季終於能以投打二刀流之姿歸隊，由於大聯盟賽季延後開打，等於花了17個月的時間復健，多出來的停賽期間都...

MLB／疫情蔓延 雙城砲手、世界大賽MVP捕手都確診

大聯盟在夏訓報到日進行普篩，各隊經過球員同意，陸續公布染疫名單，雙城隊三壘手沙諾（Miguel Sano）、皇家隊世界大...

MLB／配合防疫大改裝 林子偉、張育成開箱新設施

大聯盟夏訓昨天展開，受到新冠肺炎疫情影響，各球場為了讓球員保持社交距離，做了不少改造，台灣球員林子偉、張進德也在臉書做了...

海爾頓強投、哈德森豪打？你所不知的二刀流名將

自從大谷翔平在2018年展現出「二刀流」的魅力後，強投豪打開始蔚為風潮。包括紅人隊後援投手羅倫森(Michael Lorenzen)和光芒隊新秀麥凱(Brendan McKay)，也都做了同時身為投手

熱門新聞

中職／德保拉戰霸能 兄弟再贏將亮燈魔術數字M3

中職／悍將交易傳聞紛飛 「抱持開放態度」連三拉三

美國疫情失控 NBA為什麼要堅定復賽？

中職／爭取陳偉殷返台 會長吳志揚9日與他當面談

中職／新人測試會登場 彭政閔也出動找珍珠

中職／新人測試會 48人獲推薦取得選秀資格

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。