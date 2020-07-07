MLB／賽程出爐！ 國民、洋基擔綱開幕戰

經過4個月的延遲，大聯盟台灣時間7月24日終於要點燃戰火，聯盟今天公布完整賽程，挑戰世界大賽衛冕的國民隊將擔綱開幕戰，和洋基隊進行別開生面的新球季第一戰，同日巨人隊也將作客洛杉磯，和道奇隊交手。

另外26支球隊的第一戰都從25日展開，遊騎兵隊也將迎接新主場阿靈頓棒球場（Globe Life Field ）首戰；賽季另外亮點包括換穿響尾蛇球衣的邦賈納（Madison Bumgarner）8月22日到24日將重返舊金山碰老東家巨人隊，前太空人投手費爾斯（Mike Fiers）也有機會8月8日代表運動家隊碰老東家。

「看到賽程讓一切變得更真實了些，」紅人隊總教練貝爾（David Bell）說，「我們都可以有更好準備迎接開幕，生活會有什麼樣子也有些底，之後幾個月要移動到哪也清楚了。」他補充說，一切都在近兩周敲定，賽程出爐讓開戰更有現實感。

受新冠肺炎疫情影響，今年賽事不但延後開戰，所有隊伍的例行賽場次也從162場縮水到60場；為避免移動增加的染疫風險，聯盟也減少所有隊伍客場賽程，每支球隊會有40場比賽和同分區對手交戰，另外20場和同分區跨聯盟的對手碰頭，聯盟將於台灣時間9月28日結束。

舉例來說，芝加哥小熊隊將與國聯中央區的隊伍進行40場比賽，另外20場對手都來自美聯中央區的球隊。