中職／當投之年返鄉 情感面可做爭取陳偉殷突破口

中華職棒爭取陳偉殷能否如願，關鍵在他的一念之間，若願意在當投之年回台獻技，可望為台灣棒壇增添花火，猶如當年黑田博樹「鯉魚返鄉」。

黑田博樹在大聯盟打滾7年，成績長年穩定，最後一季為2014年、年薪1600萬美元，為洋基隊投出11勝9敗、防禦率3.71，證明仍有在大聯盟闖盪的本錢，他的市場行情看漲，不僅洋基有意續約，教士隊也提出1800萬美元的優渥合約爭取。

高薪誘惑之下不為所動，黑田博樹選擇返回老東家廣島鯉魚隊，接受只有大聯盟五分之一的薪水，全因他希望在自己還能貢獻球技時返鄉，報答廣島的培育之恩，在當時蔚為佳話，也在球季開打後掀起「黑田旋風」，2015年回鍋日職後的首場出賽，在廣島地區有百分之卅五觀眾收看。

陳偉殷曾在2016年親口聊過黑田博樹「鯉魚返鄉」帶給自己的啟發，很佩服前輩放棄在大聯盟投球的機會，回到日職打球，他表態希望有朝一日也能向黑田博樹看齊，他當時說：「如果合約結束時，我還能投，我會考慮回到中日隊。」

過往在中日的實績，預料將讓陳偉殷在日職仍有行情，中職想在陳偉殷的「志願表」提升順位，不讓返台打球成為最後選項，不會是個太容易的任務，畢竟對陳偉殷有培育之恩者，為中日龍，而非中華職棒，這是中職爭取陳偉殷難以提出的「返鄉報恩」訴求，但在當投之年回到家鄉、在台灣球迷面前獻技的情感面，或許仍會是突破口。