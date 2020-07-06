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MLB／印地安人改隊名 總教練贊成

世界日報 / 編譯林育正／綜合報導
印地安人總教練法蘭柯納贊成改隊名。 美聯社
印地安人總教練法蘭柯納贊成改隊名。 美聯社

反種族主義和政治正確的聲浪崛起，讓MLB印地安人隊日前宣布，將針對更改隊名進行討論；而總教頭法蘭柯納（Terry Francona）也公開表示贊同。

他說：「我想是時候向前邁進一步了，在發出聲明之前，我思考了很久。過去被問到這問題，不論是隊名還是『瓦荷酋長』（Chief Wahoo），我只能說我們沒們沒有不敬的意思。」

不過法蘭柯納表示：「今日，這已不是好答案，這是艱澀又複雜的議題，但是時候往前走了。」61歲的他說，不能將年紀當做拒絕傾聽和互相理解的藉口，「也許我曾經無知，應引以為恥，但也必須成長；現在我們必須敞開胸懷傾聽，而不是光說說而已。」

2019年印地安人隊不再使用「笑臉人」瓦荷酋長的隊徽，但直到近期才慎重考量更改隊名。自2015年開始，印地安人隊便使用此隊名；若要更改隊名，1890年代國家聯盟球隊曾短暫使用的「克里夫蘭蜘蛛」（Cleveland Spiders），以及紀念大聯盟第二位非裔球員多比（Larry Doby）的「克里夫蘭多比」（Cleveland Dobys）都是可能選項。

Terry Francona 大聯盟 MLB

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