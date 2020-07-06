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MLB／強襲球驚魂後 洋基教頭：田中將大吃好睡好精神好

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
田中將大被擊中頭部後，目前一切良好。美聯社
田中將大被擊中頭部後，目前一切良好。美聯社

洋基日籍投手田中將大昨天在模擬賽被強襲球直擊頭部，緊急送醫，總教練布恩（Aaron Boone）今天回報，田中吃好、睡好、精神好。但驚魂記過後，洋基投手還是決定小心為上，派克斯頓（James Paxton）今天投模擬賽前就要求，投手丘前架設L型護網，「你們都知道昨天發生了什麼事，那真的太可怕了。」

田中將大昨天在模擬賽面對重砲史丹頓（Giancarlo Stanton）時，遭球速達112哩的投手正面強襲球擊中頭部右側，當場倒地，送往醫院診斷治療，他隨後也向球迷報平安，表示自己沒事。

老將賈納（Brett Gardner）今天看到田中將大平安健身，才鬆了口氣，「我們今天有在這裡看到他，他就像沒事一樣走來走去，我希望他完全沒事，那真的是非常恐怖的意外。」

布恩表示，田中將大的診斷結果圍輕微腦震盪，但現在已無任何症狀，「他到醫院後，其實已經沒有任何症狀，也感覺很好，胃口正常、睡眠正常，今天精神很好的到處走動，所以我們此刻也都滿受激勵的。」

但驚魂記後，投手群不敢再大意，今天投模擬賽的派克斯頓就要求一定要架L型護網，「看到昨天發生的事情後，我只想安全投球，特別是第一次登板。」

田中將大 洋基 James Paxton

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