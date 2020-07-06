MLB／打棒球也要防疫 運動家投手想戴口罩投球

棒球場上，防疫也很重要，運動家先發投手米納亞（Sean Manaea）考慮戴口罩上場投球，且說了至少會嘗試一場比賽。

南韓職棒先前就曾在練習賽戴上口罩，獵奇畫面引起美國媒體爭相報導，現在大聯盟夏訓重啟，但新冠肺炎疫情仍未停歇，米納亞也燃起這個念頭，他今天受訪時表示，「我可能會戴上口罩吧！我不知道是否會准許我們戴口罩上場，但我想我會試試看，至少一場比賽吧！」

米納亞戴口罩上場的主因是防疫，但其實他還有其他鬼點子在轉，有意在口罩上動手腳，「我看過很多人在天氣冷時戴脖圍比賽，我覺得那挺酷的，如果我可以戴點不同的東西，活絡一下氣氛，應該也滿有趣的。」

米納亞表示，他有意為口罩做些特別設計，也藉此鼓勵其他球員戴口罩上場比賽，全民防疫人人有責。

大聯盟球季從3月中喊卡至今，終於要在這個月迎接球季開打，他已經迫不及待，「我在隔離期間每天投球，也面對打者投了幾次。」米納亞鼓勵大夥同心度過難關，他表示，「縮水賽季會很不一樣，但我們現在都在同一條船上。」