MLB／疫情危機 白襪、國民4位球員確診新冠肺炎

美國職棒大聯盟MLB芝加哥白襪今天宣布，陣中2名球員的2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）檢測呈陽性反應，兩人正進行隔離，華盛頓國民同樣在今天證實有2名球員確診。

體育電視頻道ESPN報導，白襪球團指出，這兩位不具名球員都沒有出現症狀，球隊醫護人員正密切關注他們的狀況，兩人會在未來幾天接受後續檢測。

國民隊總教練馬丁尼茲（Dave Martinez）也在今天宣布，陣中60名球員進行篩檢，其中2名球員呈陽性反應。

為了準備預計7月下旬開打的2020年球季，大聯盟第一輪大規模2019冠狀病毒疾病篩檢結果於3日出爐，採集的3185個樣本中，有31名球員和7名球團工作人員測出陽性反應。

亞特蘭大勇士隊也在昨天證實陣中4名球員染疫，分別是重砲一壘手弗利曼（Freddie Freeman）、游擊手柯茲瑪（Pete Kozma）、投手史密斯（Will Smith）和杜森（Touki Toussaint）。