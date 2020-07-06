史上最大地下棒球團 薛則帶頭打起爭議

國民隊王牌投手薛則（Max Scherzer）是出了名的強悍又具有強烈求勝心。去年被球打得鼻青眼腫後仍堅持上場投球的經典畫面想必球迷仍記憶猶新，而且他的例常訓練份量之重及嚴謹也十分有名。因此即便疫情方興未艾，先前為復賽場次爭論不休的勞資談判曠日費時，也無法阻止這位三屆賽揚獎得主積極練投，並且找尋志同道合可一同「團練」的夥伴。

就在全美所有運動比賽都因疫情中止，訓練場地也全數關閉，投手甚至只能在自家車道上投球，打者還得找老婆幫忙餵球的三到六月間，一群以薛則為首，陣容有如明星隊的大聯盟球員們卻能夠聚集在佛羅里達州棕櫚灘花園市的克雷希運動訓練中心日以繼夜地苦練，而且還到當地的高中球場打起「草野球」。根據新興運動媒體「運動員」（The Athletic）的報導，這群眾星雲集堪稱「史上最大團」的球員中有加起來總共拿過八座賽揚獎的薛則、太空人王牌投手韋蘭德（Justin Verlander）及新轉到遊騎兵的克魯柏（Corey Kluber）這三位巨投。另外洋基巨砲史丹頓（Giancarlo Stanton）、紅雀明星一壘手高史密特（Paul Goldschmidt）也都成了他們的夥伴。

太空人王牌投手韋蘭德也加入了薛則的練習團，光是這兩位投手本季的年薪合計就將近20億台幣，這雙兩人的球隊來說風險大到不像話。 歐新社資料照片

除此之外，還有像是大都會先發投手瓦卡（Michael Wacha）及救援投手葛塞爾曼（Robert Gsellman）、勇士救援投手傑克森（Luke Jackson）、釀酒人一壘手莫里森（Logan Morrison）、印第安人終結者漢德（Brad Hand）及救援投手威葛蘭（Nick Wittgren）等多達三十位以上的大聯盟球員，也都不約而同地來到棕櫚灘花園市加入這個「地下棒球組織」。就連剛動完韌帶重建手術的大都會辛德賈德（Noah Syndergaard）也選擇此地作為他復健的落腳之處。

在這個由新任洋基訓練部門總管克雷希（Eric Cressey）所經營的場館裡，球員們不但可以跟大牌球星一同練球，還能獲得少有的與這些球星密集實戰的機會及寶貴建議。像是莫里森就一連兩天面對克魯柏跟薛則的投球，之後又與韋蘭德進行投打練習，而且韋蘭德還特別詢問莫里森針對他滑球的感想。金鶯投手布萊爾（Richard Bleier）也表示，高史密特及其他球員給予他的許多回饋，是他投球生涯裡從未有過的。這些都是球員們在正常春訓及熱身賽中所無法得到的全新體驗。

在克雷希自己的訓練網站中，還清楚介紹他目前的棒球訓練計畫。 擷圖自ericcressey.com

但也正因為如此，這些球員得以享有其他球員所無法企及的優勢——在所有人都因疫情被迫中斷原有作息時仍能充分練習，只因他們透過各種機緣來到克雷希的場館，而這顯然會對開賽後各個球員的表現好壞帶來重大影響。雖說在其他運動例如NBA，球員們在季外自行「組團」練球與比賽原是屢見不鮮，但在棒球界這樣的狀況卻是絕無僅有。儘管美國有著大大小小的各種棒球學校及訓練中心，但由於棒球比賽畢竟得湊滿18個人才能開打，大聯盟球員多半還是選擇各練各的。直到這次疫情才有「兼職網紅」的紅人投手包爾（Trevor Bauer）登高一呼，找了一群大聯盟球員來打「草野球」，但那也僅是改用威浮球（Wiffle Ball）的表演賽，不像薛則他們的練習賽可是真槍實彈，全心在為開賽做準備。

其次，雖說根據報導這群球員在訓練過程中有遵循當地的防疫規範並保持社交距離，所有球員都未感染肺炎。但這畢竟只是他們單方面的說法，而且針對進出場館訓練的球員及陪同家屬也未做過任何有可信度的篩檢。最重要的是，如此眾多的球員私下聚集在特定場館一同訓練，再怎麼說終究也是屬於私自群聚。這樣的行為看在其他循規蹈矩關在家中自我訓練，或是苦尋訓練場地而不得的收入較低球員眼裡，想必十分不是滋味。

在大聯盟勞資惡鬥多時終於決定復賽場次後，如今又傳出勇士一壘手弗里曼（Freddie Freeman）、皇家捕手培瑞茲（Salvador Perez）等多位球員染上肺炎的不幸消息，更讓人不禁質疑薛則等人在疫情肆虐之際聚集在一起「團練」的決定是否妥當。而在大聯盟宣佈二次春訓時間後，也已經有多名球員像是道奇隊先發投手普萊斯（David Price）、本季轉投費城人隊的「國王」赫南德茲（Felix Hernandez）宣佈將不參與這一季的比賽，甚至「一哥」楚奧特（Mike Trout）都公開表示他對復賽感到不安。對這些球員來說，要冒著生命身體的風險上場比賽已令人十分難受，更遑論要跟一群在疫情正嚴重期間聚集在一起的球員一同打球。

勇士明星一壘手弗里曼等球員已證實感染新冠肺炎，這讓其他球員對即將到來的新球季復賽感到擔憂。 美聯社資料照片

球員想鍛鍊自己、為球季做好準備的心情可以理解，球員的工作權更應獲得充分保障。但球員也該具有自己同為社會中一份子的認知。如果僅只注意到自己的權益而未考慮到他人的安全，很可能因小失大，最終甚至導致這一季無法開打的最壞結果。