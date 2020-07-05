MLB／停賽期間多睡覺 大谷翔平準備好二刀流歸隊

天使隊大谷翔平今年球季終於能以投打二刀流之姿歸隊，由於大聯盟賽季延後開打，等於花了17個月的時間復健，多出來的停賽期間都在做什麼？大谷說：「比較多時間在睡覺。」

職業生涯習慣投打兼具，去年因進行韌帶重建手術，只能擔任指定打擊，大谷翔平說：「去年對我來說是奇怪的一季，今年才比較正常，今年球季比較短，感覺更像是短跑而不是馬拉松，我會一起跑就拿出百分百實力，一路衝到終點。」

大聯盟雖因新冠疫情在3月中關閉春訓設施，不過大谷翔平因復健關係，仍可進場練習，已進行不少次牛棚練投，距離實戰投球不遠。

這段在球場及住家兩點一線的生活，大谷說：「當然還有吃喝、保持健康，個人時間我多半是看書或看電視，要說的話，最多時間是在睡覺。」

除了練投，大谷翔平也再度修正打擊的抬腳準備，「抬不抬腳對我來說沒有太大差別，一切就是看身體的感覺，所以只要抓得到打擊時機，抬不抬腳不是大問題。」