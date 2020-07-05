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MLB／疫情蔓延 雙城砲手、世界大賽MVP捕手都確診
大聯盟在夏訓報到日進行普篩，各隊經過球員同意，陸續公布染疫名單，雙城隊三壘手沙諾（Miguel Sano）、皇家隊世界大賽MVP捕手培瑞茲（Salvador Perez）都在其中。
雙城重砲沙諾去年球季敲出34轟，打擊率2成47，球隊今天公布的染疫名單除了他以外，還有捕手阿斯圖提歐（Willians Astudillo）、游擊手高登（Nick Gordon）以及右投柯利納（Edwar Colina）。
培瑞茲則是在接受媒體訪問時，主動向記者透露自己確診，不過並無症狀，如果有需要現在就可下場打球，不過根據今年球季規定，只要被檢測出確診，就必須隔離，培瑞茲預計自己要12天後才能回到球隊。
紅襪隊則有左投泰勒（Josh Taylor）、赫南德茲（Darwinzon Hernandez）檢測後出現陽性反應，正在隔離中。
紅雀總經理莫札里亞克（John Mozeliak）公布，左投桑契斯（Ricardo Sanchez）、卡布雷拉（Genesis Cabrera）確診，另有少數人的檢測結果尚未出爐。
馬林魚隊則有4人確診，1人是在夏訓前的檢測中發現，球隊並未公布細節。
根據大聯盟及球員工會在7月4日公布的檢測結果，經過夏訓報到日的普篩後，總計有31名球員、7名工作人員染疫，約佔1.2%。
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