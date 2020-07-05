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MLB／配合防疫大改裝 林子偉、張育成開箱新設施

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
紅襪隊為了配合防疫社交距離，將芬威球場改裝，球員休息室兩人一間。圖／取自紅襪隊推特
紅襪隊為了配合防疫社交距離，將芬威球場改裝，球員休息室兩人一間。圖／取自紅襪隊推特

大聯盟夏訓昨天展開，受到新冠肺炎疫情影響，各球場為了讓球員保持社交距離，做了不少改造，台灣球員林子偉、張進德也在臉書做了小小的導覽。

紅襪隊芬威球場歷史超過百年，原本的球員休息室空間不足以隔開球員，既然今年賽季不開放球迷進場，球團乾脆將看台的包廂改成球員休息室，兩人一間，空間十分寬敞。

效力紅襪隊的林子偉被分配與另名「工具人」培拉薩（Jose Peraza）同一間，他也特別拍攝影片「開箱」，可以看到每人享有獨立的衣櫃、沙發，彼此有一段間隔，林子偉說：「新的休息室，新的體驗，期待新球季的到來。」

紅襪隊除了增加球員休息空間，也將原本球迷等待進場的場地，改建成開放式的重訓室、訓練場以及牛棚，其中包括獨立的打擊練習區，保持空氣流通外，也安裝加強型冷氣，讓球員訓練時不致感覺悶熱。

印地安人隊也有相關改建，原本的球迷看台空曠處，被安排作為重訓室，張育成今天在臉書就貼出自己在看台訓練的影片，並說：「新體驗，以前根本不會來到樓上的觀眾席，現在整個觀眾席都是我們的重量室。」

紅襪隊為了配合防疫社交距離，將芬威球場改裝，增加訓練空間。圖／取自紅襪隊推特
紅襪隊為了配合防疫社交距離，將芬威球場改裝，增加訓練空間。圖／取自紅襪隊推特
紅襪隊為了配合防疫社交距離，將芬威球場改裝，增加訓練空間。圖／取自紅襪隊推特
紅襪隊為了配合防疫社交距離，將芬威球場改裝，增加訓練空間。圖／取自紅襪隊推特

林子偉 紅襪 張育成

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