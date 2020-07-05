MLB／配合防疫大改裝 林子偉、張育成開箱新設施

效力紅襪隊的林子偉被分配與另名「工具人」培拉薩（Jose Peraza）同一間，他也特別拍攝影片「開箱」，可以看到每人享有獨立的衣櫃、沙發，彼此有一段間隔，林子偉說：「新的休息室，新的體驗，期待新球季的到來。」

紅襪隊除了增加球員休息空間，也將原本球迷等待進場的場地，改建成開放式的重訓室、訓練場以及牛棚，其中包括獨立的打擊練習區，保持空氣流通外，也安裝加強型冷氣，讓球員訓練時不致感覺悶熱。

印地安人隊也有相關改建，原本的球迷看台空曠處，被安排作為重訓室，張育成今天在臉書就貼出自己在看台訓練的影片，並說：「新體驗，以前根本不會來到樓上的觀眾席，現在整個觀眾席都是我們的重量室。」