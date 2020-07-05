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MLB／勇士明星一壘手發燒檢出陽性 洋基也有兩人染疫
大聯盟感染新冠肺炎的球員姓名陸續出爐，勇士隊染疫的四人中，包括四度入選明星賽的一壘手弗里曼（Freddie Freeman），而且狀況不是很好，洋基隊也有勒梅休（DJ LeMahieu）、塞沙（Luis Cessa）兩人確診。
勇士隊總教練史尼克（Brian Snitker）今天宣布，弗里曼以及史密斯（Will Smith）、圖桑（Touki Toussaint）、克茲馬（Pete Kozma）都出現陽性反應，其中史密斯、圖桑無症狀，弗里曼、克茲馬都出現發燒等症狀。
弗里曼在跟球隊會合時檢測為陰性，不過當地時間周四時感到身體不適，再次檢測出現陽性反應，史尼克說：「他感覺不是很好，他還是年輕、健壯，他很想回到球場，但最重要的還是趕緊康復。」
弗里曼的太太雀兒喜（Chelsea）透露他出現哪些症狀，包括身體疼痛、頭痛、發燒、畏寒，也澄清過去四個月沒有前往商店、餐廳等公共場所，或跟朋友見面，僅曾讓家人到訪。
洋基隊也有球員染疫，經同意後公布兩人姓名，總教練布恩（Aaron Boone ）表示，塞沙有一些輕微症狀，勒梅休則無任何症狀。
而洋基終結者查普曼（Aroldis Chapman）、主戰捕手桑契斯（Gary Sanchez）也都未現身訓練，布恩解釋：「他們的檢測有點延誤，我們還在等結果，還有一些球員沒到是因為旅遊的限制，如此而已。」
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