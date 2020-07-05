MLB／強襲球擊中頭 田中將大出院：我沒事

洋基隊日籍投手田中將大今天在模擬賽時，被強襲球擊中頭部，經過醫院治療評估後，現在已經出院，目前仍有腦震盪症候群，洋基球團持續觀察中，田中將大用推特向球迷說：「我沒事。」

田中將大在第二階段春訓首次登板投球，被隊友史丹頓（Giancarlo Stanton）擊出的球打中頭部右側，所幸仍能自行站起離開球場，在醫院接受電腦斷層掃描後，沒有發現太大問題。

田中將大在推特上表示：「很感謝大家的幫助，還是有點感覺，但我沒事，接下來會試著趕快回到投手丘，謝謝大家那些鼓勵我的話。」

I appreciate all the support. I feel it a bit right now, but I’m all good. Going to try to get back on the mound ASAP! Thanks again for all the encouraging words! — 田中将大/MASAHIRO TANAKA (@t_masahiro18) July 5, 2020

洋基隊教頭布恩（Aaron Boone）表示田中還有些腦震盪症候群的狀況，雖然症狀持續消退，不過仍會啟動腦震盪該有的防護機制。

布恩說：「無論什麼時候在棒球場上看到這樣的意外，又是你的隊友，一定會慌了手腳，我走上投手丘時，只能祈禱沒事，還好他當下還有知覺，讓人稍微鬆了口氣，但接下來每分每秒都還是會擔心，幸好最後是好消息。」

史丹頓的心理也多半受到影響，布恩隨後也立刻關心他的狀況，「我想看到田中自己走下場，史丹頓多少有放心一點，我們之後也告訴他田中沒事。」