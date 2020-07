MLB／強襲球擊中頭 田中將大出院：我沒事

洋基隊日籍投手田中將大今天在模擬賽時,被強襲球擊中頭部,經過醫院治療評估後,現在已經出院,目前仍有腦震盪症候群,洋基球團持續觀察中,田中將大用推特向球迷說:「我沒事。」

田中將大在第二階段春訓首次登板投球,被隊友史丹頓(Giancarlo Stanton)擊出的球打中頭部右側,所幸仍能自行站起離開球場,在醫院接受電腦斷層掃描後,沒有發現太大問題。

田中將大在推特上表示:「很感謝大家的幫助,還是有點感覺,但我沒事,接下來會試著趕快回到投手丘,謝謝大家那些鼓勵我的話。」

I appreciate all the support. I feel it a bit right now, but I’m all good. Going to try to get back on the mound ASAP! Thanks again for all the encouraging words!